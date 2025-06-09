特朗普與馬斯克爭端升級 美媒：NASA推動尋找替代SpaceX方案
撰文：洪怡霖
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與世界首富馬斯克（Elon Musk）爭端升級之際，太空總署（NASA）和五角大樓的官員上週迅速採取行動，敦促太空探索科技公司（SpaceX）的競爭對手們加快開發替代火箭和太空船。
根據《華盛頓郵報》，政府官員對特朗普與馬斯克反面感到尤其震驚，因為SpaceX將停止發射其龍飛船，此舉將使太空總署無法將其太空人送往國際太空站。
這場爭執源於馬斯克炮轟特朗普的「大而美」稅改法案（One Big Beautiful Bill Act），並在社交平台X（前稱Twitter）上暗示若沒有他的支持，特朗普將在2024年大選中落敗。
馬斯克更進一步支持彈劾特朗普的呼聲，甚至在無證據的情況下聲稱特朗普的名字在淫魔愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的名單裏。
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