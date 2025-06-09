警民衝突升級　記者中催淚彈橡皮子彈　洛杉磯進入戰術警戒狀態

美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。不過人數遠低於美國總統特朗普命令中所要求派遣的2000名國民警衛隊人員，只有300人。國民警衛隊人員與示威者發生衝突，有報道指，現場記者遭催淚彈和橡皮子彈擊中。此前洛杉磯警方宣布全市進入戰術警戒狀態。



新華社周日（8日）報道，正在現場採訪的新華社記者胳膊上中了一發催淚彈，攝影報道員左腿被橡皮子彈擊中，出現紅腫傷痕。

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

報道指，記者在現場看到，衝突中，國民警衛隊人員發射催淚彈和橡皮子彈試圖驅散抗議人群，但抗議者人數愈來愈多，從最初數十人增加到200人以上。抗議者情緒激動，不斷高聲斥責國民警衛隊和警方。有抗議者向國民警衛隊人員投擲水瓶和石塊，還有人撿起催淚彈扔了回去。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）在社交媒體上發文指責特朗普此舉「旨在製造危機，而非滿足實際需求」。他強調，特朗普試圖通過「製造混亂」來為加大鎮壓、煽動更多恐慌及強化控制尋找藉口。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）則在聲明中強調，特朗普部署國民警衛隊導致混亂升級，洛杉磯居民正真切地感受着恐懼，這種恐懼在社區和家庭中蔓延，將民眾置於危險境地，而這是洛杉磯最不需要的。

周日（8日）齊齊在社交媒體上批評特朗普政府此舉，兩人均呼籲民眾保持冷靜、避免使用暴力。

美國移民與海關執法局等聯邦機構繼續在洛杉磯縣多地展開針對非法移民的搜捕行動並連續第2天與當地居民發生嚴重衝突之際，白宮發聲明稱，特朗普簽署備忘錄，部署2,000名國民警衛隊員以應對持續惡化的違法行為，以平息「失控」的移民執法抗議活動。

首批美國加州國民警衛隊成員已抵達洛杉磯市中心，部份車輛停在市政廳旁的司法大廳前。洛杉磯警察局發表聲明稱，7日晚間在移民執法過程中發生的抗議活動已「平安結束」，期間未發生意外，警方將繼續保持高度戒備，應對潛在騷亂行為。