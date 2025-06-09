海灣航空一航班遭炸彈威脅　緊急降落科威特機場　嫌犯被捕

巴林國家航空公司海灣航空（Gulf Air）一班航機遭到炸彈威脅，現已安全降落在科威特國際機場。事後，科威特當局未有發現機上有炸彈，證實為虛報，並已將一名嫌疑人拘補。



科威特民航總局6月8日指，海灣航空公司（Gulf Air）的GF213航班，當天遭到炸彈威脅，之後安全降落在科威特國際機場。所有乘客均已安全疏散，經過一輪檢查，並未發現機上有炸彈。

科威特內政部發言人Abdullah Al Rajhi 的聲明表示，相關警報已傳遞給科威特內政部，並啟動了機場的「安全程序和規程」。他表示，所有乘客在抵達機場後都「安然無恙」。

科威特內政部發言人Abdullah Al Rajhi 的聲明表示，所有乘客在抵達機場後都「安然無恙」。圖為科威特國際機場。(Getty)

科威特民航總局發聲明中稱，該班客機降落後，接受了全面安全檢查，沒有人員受傷報告。事件並未對科威特國際機場運營造成影響，其他所有航班按計劃繼續運行。

聲明又指，相關法律程式和調查正在進行中，發出威脅的嫌疑人已被當局拘留。