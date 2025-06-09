日本7月地震傳言惹恐慌　《我所看見的未來》作者推「遺言」闢謠

過去預測到311東日本大地震的漫畫家龍樹諒（竜樹諒），在著作《我所看見的未來「完全版」》暗示2025年7月將發生大災難，在日本和香港、台灣引發話題。最新消息指出，龍樹諒將推出新作品《天使的遺言》（天使の遺言，暫譯），針對她的夢境做出解釋，進行闢謠。



《我所看見的未來》漫畫家龍樹諒將推出新作品，針對她的夢境做出解釋，進行闢謠。（大塊文化）

竜樹諒新作《天使的遺言》將詳細描述關於「海嘯的夢境」，以及從漫畫家退休後，被外界當作「預言者」的遭遇、並針對作品引發的謠言進行澄清。（Amazon.co.jp）

日本漫畫家龍樹諒過去是少女漫畫家，1999年推出以靈異體驗為主題的《我所看見的未來》，作為漫畫家生活最後的紀念。由於該作品的封面記載「大災害發生於2011年3月」，被外界視為成功預言到同年發生的「311大地震」，引發話題。後來甚至有人冒充龍樹諒，散布「富士山要噴發」等假訊息。

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龍樹諒得知此事後，為了避免假消息傳播，2021年緊急推出《我所看見的未來「完全版」》。但「完全版」出版後，仍不斷有網友透過社群媒體等平台散布錯誤資訊。《我所看見的未來「完全版」》書腰上的「真正的大災難將於2025年7月來臨」也遭到瘋傳。這讓竜樹諒決定推出最新作品《天使的遺言》，留下真正想傳達的訊息。

根據日本出版社公布的資訊，《天使的遺言》將於6月15日發行，該書類似於龍樹諒的自傳，除了她的作品集之外，內容包括她的兒時生活、改變人生的意外、成為漫畫家的過程、開始記錄夢日記的原因等。此外，她也將詳細描述關於「海嘯的夢境」，以及從漫畫家退休後，被外界當作「預言者」的遭遇、並針對作品引發的謠言進行澄清。

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