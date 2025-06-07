特朗普馬斯克關係未好轉　馬斯克父稱兒子壓力太大：特朗普會贏

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於7日凌晨接受美國廣播公司（ABC News）電話採訪時，稱特斯拉執行長馬斯克「失去了理智」，並表示目前「不特別」想與對方對話，顯示兩人關係持續惡化。



這場爭執源於馬斯克砲轟特朗普的「大而美」稅改法案（One Big Beautiful Bill Act），並在社群平台X（前稱Twitter）上暗示若沒有他的支持，特朗普將在2024年大選中落敗。馬斯克更進一步支持彈劾特朗普的呼聲，甚至在無證據的情況下聲稱特朗普的名字在淫魔愛潑斯坦的名單裏。

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眼看兩人吵得不可開交，馬斯克的父親埃羅爾馬斯克（Errol Musk）在德里機場接受阿拉伯電視台英語頻道採訪時表示，他已透過訊息呼籲兒子盡快平息這場爭執。「最終特朗普當然會贏，因為他得到了美國大多數民眾的選票。」他並將兒子的行為歸咎於「巨大的壓力」。

白宮新聞秘書李威特在聲明中淡化此事，她說「馬斯克不喜歡『 大而美法案』，因為其中沒有包括他的政策。」她強調：「總統專注於通過這項歷史性的立法，讓我們的國家再次偉大。」

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副總統萬斯也在社群平台X發文支持特朗普：「特朗普總統所做的努力比任何人都多。我很自豪能與他並肩站在一起。」

在爭執爆發數小時後，馬斯克似乎開始軟化態度，不過特朗普聲稱不想跟馬斯克通話。一位高級政府官員向ABC News透露，特朗普正考慮贈送或出售他為支持馬斯克而購買的紅色特斯拉。

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