哥倫比亞總統候選人烏里韋遭槍擊　妻：手術順利　警拘15歲疑犯

哥倫比亞總統候選人烏里韋（Miguel Uribe Turbay）6月7日在首都波哥大（Bogota）參加競選活動時遭槍擊，頭部中槍，送院時情況危殆。 其妻子8日表示，烏里韋完成初步手術，目前在深切治療部留醫。



路透社及《衛報》8日報道，烏里韋的妻子瑪麗亞（María Claudia Tarazona）指，丈夫已經完成接受手術，身體仍然很虛弱，但仍然為生命而戰，指對方需要時間康復。

醫院的聲明則提到，醫生為烏里韋的頭部和左膝蓋進行手術，稱院方盡力穩定他的情況。

哥倫比亞反對派參議員兼總統候選人烏里韋遭槍擊後，大批民眾8日在首都波哥大事發現場舉行燭光集會。（Reuters）

烏里韋所屬政黨指，事發時，槍手從後襲擊。從社交平台流傳的片段顯示，烏里韋遇襲後，頭部出血。目前當局已拘捕一名15歲疑犯，檢察部門指對誘半時持有一把9毫米口徑手槍。

烏里韋是前總統圖爾瓦伊（Julio César Turbay）的孫子，他在參議員任內一直大力推動法律與秩序、經濟穩定和親商政策。（Reuters）

烏里韋是前總統圖爾瓦伊（Julio César Turbay）的孫子，他在參議員任內一直大力推動法律與秩序、經濟穩定和親商政策，並在2022年參議員選舉中獲得最高票數。他還長期抨擊佩特羅的左翼改革，並在上周四的一場銀行業會議上說，「哥倫比亞正在倒退回毫無安全和制度可言的暴力時代」。