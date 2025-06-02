美國北卡州派對爆槍擊　傳逾80聲槍響　至少1死11人傷

美國北卡羅來納州（North Carolina）一場住宅派對發生槍擊案，至少造成1人死亡、11人受傷。警方指死者為58歲男子Shawn Patrick Hood，但未公布其他傷者身份。警方指其中一名傷者命危，其餘10人傷勢嚴重。警方又稱，案發前的深夜約11時，警方曾接獲噪音投訴，派員上門處理後離開。



圖為2025年6月1日，美國北卡羅來納州（North Carolina）發生槍擊案後，警方向媒體通布情況。（X@@catawbacountysheriff短片截圖）

卡托巴縣（Catawba County）警方表示，案發於當地6月1日凌晨0時45分左右，多達 100 人於一戶民房內參加派對，現場傳出至少80聲槍響，當局估計槍手不只一人，但暫時尚未逮捕任何疑犯。

目擊者告訴當地記者，不少派對參加者來自附近高中，在傳出槍響後，群眾紛紛四散走避。州及當地警方正調查此案，聯邦調查局（FBI）也正提供協助。