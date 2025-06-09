梅根曬大肚跳電臀舞影片遭挖苦　英媒：英國人看不得低俗行為

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）的女兒莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）6月4日迎來4歲生日，媽媽梅根在社交平台上發布4年前懷着女兒跳電臀舞的影片。英媒指英國網民對該影片的反應有些尷尬，但梅根似乎不受影響，又帶着丈夫、兒女到迪士尼遊玩。



▼梅根在產房跳電臀舞

梅根在社交平台Instagram發布這段影片，配文表示兩次懷上孩子後都過了預產期一周才分娩，自己在試過辛辣食物、大量行走和針灸無效後，選擇跳電臀舞助產。

英國《每日郵報》（Daily Mail）指，影片在美國受眾那里大獲好評，但只得到英國網民尷尬的回應。這是因為英國人視王室為國家象徵，不太樂見「低俗、輕浮」的行為。

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英國右派名嘴摩根（Piers Morgan）就在X上暗諷影片尺度過大，表示「我們離性愛影片大概還有2個月的時間.....」專欄作家Amanda Platell就在《每日郵報》文章中稱：「這是每對情侶最神聖、最私密的時刻之一。是什麼讓他們覺得在社交媒體上大肆宣揚是個好主意？」

此外還有網民評論道：「如果戴安娜王妃（Princess Diana）在天之靈看到媳婦跳電臀舞，絕不會同意哈里和她在一起！」

不過，梅根似乎並不理會這些酸民，2天後又發布一家人一起到某個迪士尼樂園開心暢玩的影片。