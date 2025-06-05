哈里擬改跟戴安娜姓原因曝光　傳與英國官員拖延2孩護照簽發有關

英國哈里王子（Prince Harry，Duke of Sussex）據報有意把姓氏從「Mountbatten-Windsor」改為「Spencer」。「Spencer」是哈里母親、已故戴安娜王妃（Princess Diana）家族的姓氏。英媒周三（4日）引述消息指，哈里會有這個想法，是因為英國官員一再拖延為哈里夫婦的子女簽發護照。



《衛報》稱，哈里方面質疑英國官員因孩子使用Sussex姓氏及「殿下」（HRH）頭銜而阻礙申請，導致護照簽發延誤，哈里夫婦為此「極度惱怒」，在一次與舅父Charles Spencer的會面中，這項考慮被提出。

報道指，不過這項考慮現在毫無意義，因為在距首次申請近6個月後，阿奇（Archie）和Lilibet的護照終於獲准簽發。英國護照標準辦理期為3週。

報道引述消息人士稱：「國王（查理斯三世）不想讓阿奇和Lilibet擁有王室頭銜，尤其是殿下頭銜，而英國護照一旦製成，將成為他們姓名的第一個、或許也是唯一的合法證明」。

根據包括《每日郵報》在內傳媒，哈里在一次少有的英國訪問期間與舅父Charles Spencer會面，詢問對方自己想改姓的計劃，Charles Spencer告訴哈里，法律挑戰將難以克服。

《衛報》最新報道指，「Charles Spencer告訴哈里法律挑戰將難以克服」這一講法完全不準確（completely untrue）。

Mountbatten來自已故菲臘親王的家族，而Windsor（溫莎）則於1917年被採納為王室姓氏。

哈里與妻子梅根（Meghan Markle）育有2名孩子，雖然梅根在Netflix節目上聲稱他們姓Sussex，但兩名孩子的證件上姓氏迄今仍為Mountbatten-Windsor。

哈里如果成功改姓，相信與王室關係將進一步惡化。