英國哈里王子（Prince Harry，又譯哈利王子）曾公開與王室鬧不和，據外媒「Daily Mail」報道，一名在王室工作的前職員將工作經歷撰寫成書，並在書中直言「哈里王子是這一代王室中最糊塗的一個」。



此外，作者更透露，哈里的老婆梅根（Meghan Markle）似乎有「救世主情結」，使她經常與其他王室員工起衝突。

前王室員工爆哈里王子無能不合群 曾被嘲「如沒僕人不懂穿褲子」（01製圖）

因這種小事大發雷霆 被多名員工戲稱為這經典喜劇角色（點圖放大瀏覽）：

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報道指出，英國王室的前職員將出版《王室僕人的秘密生活》（Yes, Ma'am: The Secret Life of Royal Servants）一書，作者透露，他曾經在哈里王子的私人公寓裡，將桌上一些東西弄亂，對方馬上大發雷霆，將一件小事看得十分嚴重。

不只作者有此經歷，許多王室員工會將哈里王子戲稱為英國喜劇《黑爵士》（Blackadder）中的攝政王，既無能又不合群：

人們常說，如果沒有僕人，哈里要花兩個星期才能穿上自己的褲子。

書中表示，哈里王子的妻子梅根似乎有「救世主情節」，使她經常與宮廷的工作人員發生衝突，而哈里王子總是急着為老婆辯護。在哈里遇到梅根前，他一直「相當快樂且隨和」，與哥哥威廉王子（Prince William）、凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）關係密切，但其實資深顧問們都知道，哈里王子對自己是「備胎」感到不滿與沮喪。

哈里王子在遇到梅根後，王室內部彷彿重新燃起希望，期盼她能夠讓哈里王子更加「專注」。然而，梅根的想法與王室資深人員的規劃截然不同，梅根不願受到限制的態度，讓哈里王子十分著迷。

在兩人結婚後，哈里王子更重視梅根，並採納對方提出的許多觀點。作者透露，梅根讓哈里王子相信自己「被忽視、排擠與低估」，並認為兩人在諾丁漢的住家是王室在「貶低」夫妻倆。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】