特朗普翻臉　馬斯克倡議籌組新政黨　中間派楊安澤力挺

在與美國總統特朗普公開決裂之際，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）提出在美國籌組新政黨的構想，此提議獲得一名出人意料的支持者，那就是2020年民主黨總統參選人、中間派政黨「前進黨」創辦人楊安澤（Andrew Yang）。



馬斯克本週在其社交平台X上發起民意調查，詢問粉絲「是否該建立一個真正代表中間80%美國民眾的新政黨？」結果吸引560萬帳號投票，高達80%表示支持。他隨後建議新黨命名為「美國黨」（America Party）。

楊安澤迅速向《政治報》（Politico）證實，他已主動聯繫馬斯克，提議共同打造這個第三勢力政黨。雖然尚未收到回覆，楊安澤表示樂觀，並盛讚馬斯克多次「從無到有創建世界級公司」的能力，認為此刻正是廣大美國民眾渴望政治新選項的時機。

楊安澤承認與馬斯克並非事事意見相同，但他強調美國政治體系已「從失能走向更嚴重的兩極分化」，需要改變。他特別提及兩人曾共有的「全民基本收入」（UBI）政策理念，並試圖以馬斯克對「永續發展」的貢獻來淡化外界對其近期政治立場的質疑。

楊安澤喊話馬斯克：「政治階層永遠不會認真讓美國走向永續發展... 你知道這事若發生，必來自美國政壇的新力量。幫助我們建立它吧。」