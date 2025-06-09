俄烏戰爭進入「最後一役」：特朗普的籌碼依然押在普京身上

上周烏克蘭「蛛網」行動深入俄羅斯國境以貨櫃發放廉價無人機破壞俄方大量戰略轟炸機，確實是「戰爭史」的一大創舉，也大大振奮了烏克蘭民心。然而，戰術上的創新依然改變不了烏克蘭戰場上的強弱差距。俄羅斯在剛剛過去的周末繼續連續向烏克蘭發動大規模的無人機和導彈襲擊，其攻勢未有因為損失了十數架轟炸機而緩減。

夏季攻勢如火如荼

6月8日，俄羅斯國防部更稱俄軍已經越過了烏東頓涅茨克州（Donetsk）的邊境，進入了烏克蘭中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropokrovsk）活動。雖然烏克蘭迅速否定了此一說法，卻承認俄軍確實想要攻進該州，形容前線形勢「緊張」。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropokrovsk）的位置。（Google Map）

雖然俄軍的行動可能只是為了要截斷烏軍對於頓涅茨克的後勤補給路線，以幫助俄軍達成佔領頓涅茨克州全境的目標，但畢竟第聶伯羅彼得羅夫斯克州並非2022年9月「公投入俄」的四州之一，俄軍進入此州行動難免讓人猜疑俄方是不是有更進一步的企圖。

類似的情況也正在烏克蘭北部的蘇梅州（Sumy）出現－－蘇梅州同樣不是「公投入俄」四州之一。該州正對烏克蘭去年一度侵入至本年被驅逐的俄羅斯庫爾斯克州（Kursk）。近來俄軍有5萬人在此方向集結，不只侵入了蘇梅州，還緩緩向南往該州首府蘇梅市推進，其前線離蘇梅市不足20公里，是為3年多前俄軍初戰失利在此退出後最接近該城的距離。

6月8日戰況圖：俄軍正在烏克蘭北部蘇梅州內向南推進。（ISW）

俄軍的主力攻勢似乎還是在頓涅茨克。其在第聶伯羅彼得羅夫斯克州的行動至少就是為了進一步阻礙烏克蘭對於頓涅茨克前線城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）的後勤補給路線。

而另一方面，位於波克羅夫斯克東北40餘公里的另一前線城市康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）也正被密集攻擊，每日遭受高達25次的滑翔導彈轟炸，其從戰前6.7萬減至8,500的人口幾乎都會在每日下午3時宵禁前離開。

康斯坦丁尼夫卡與其北邊的兩個城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和斯拉維揚斯克（Slovyansk）構成烏克蘭在頓涅茨克的最後防線。如今俄羅斯已佔領頓涅茨州70％的土地，這道防線若然失守，頓涅茨克將會步上盧甘斯克（Luhansk）的後塵，絕大部份土地落入俄羅斯手上，而俄羅斯也將在實際層面達至其2014年以來控制烏東頓巴斯地區（Donbas）的目標。

2025年6月4日，俄羅斯莫斯科，圖為普京通過視像與內部官員舉行會議。（Sputnik Via Reuters）

不過，普京（Vladimir Putin）的目標明顯不止於此。根據俄羅斯6月2日在土耳其伊斯坦堡交給烏克蘭的停火提案，普京依然要求烏克蘭從「公投入俄」四州撤軍，並承認俄羅斯對於這四州以及克里米亞的主權。

新目標：奪取過半烏克蘭領土？

6月5日，正在訪問華府的烏克蘭總統辦公室副主任帕利薩（Pavlo Palisa）更聲稱俄羅斯的目標是在2025年9月1日之前奪得盧甘斯克和頓涅茨克全境，在2025年年底前在包括蘇梅州在內的俄烏邊境建立出一道緩衝區，並在2026年內奪取烏克蘭第聶伯河（Dnieper River）以東所有烏克蘭領土，同時奪得烏克蘭南部的尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和敖德薩州（Odesa）兩個剩餘烏克蘭黑海地區，斷絕烏克蘭的黑海商業航道。

烏克蘭據報向美國政府交出的俄羅斯戰爭計劃圖：紅白斜間部份為盧甘斯克和頓涅茨克烏控區；深紅部份為俄羅斯希望在2025年佔領的「緩衝區」，淺色紅點部份為2026年俄羅斯想要奪取的土地。（X@wartranslated）

此等目標若然能夠變成事實，俄羅斯到2026年將能控制烏克蘭超過一半領土。

當然，我們不知道這是否普京的目標。而且，除非俄軍的推進速度比過去倍數級增加，否則如此進取的戰爭目標似乎是空中樓閣－－如果以其在5月的半年來最快推進速度（450平方分里／月）來計算，單是吞下頓涅茨克的烏控區（大約7,500平方公里），俄羅斯也需要超過一年時間。

可是，從俄軍進入第聶伯羅彼得羅夫斯克州、在蘇梅州往南推進，以至其在蘇梅東南哈爾科夫州（Kharkiv）俄烏邊境地帶的持續軍事行動，我們似乎又可以看到俄羅斯確實有進一步佔領烏克蘭更多領土的企圖。

近年來超級鷹派言論不絕的俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medevev）6月8日就指烏克蘭要接受此刻的戰場事實，不然就要接受「新的戰場事實」。此前，他也曾主張俄羅斯要吞併幾乎整個烏克蘭來作為緩衝區。

本年夏天，普京明顯是想大舉升級軍事行動，希望能在美國對烏軍援停滯的背景之下一舉攻破烏克蘭至今還能力保不失的戰爭前線，讓烏克蘭陷入崩潰式的戰敗之中。一試若成，2026年佔領一半烏克蘭領土的目標也許就再不是空中樓閣。即使失敗，普京依然可以轉過頭來接受特朗普（Donald Trump）的「就地停火」提案。

特朗普為何依然「支持」普京？

值得讓烏克蘭擔心的是，近來曾大罵普京「完全瘋了」的特朗普似乎還是押注在普京身上－－對於特朗普而言，促成俄烏停火的最方便辦法就是烏克蘭認識到自己抵抗不了俄羅斯，最終同意接受俄羅斯的停火條款，放下武器投降。這也是特朗普上台之初一直只施壓澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的一大原因。

雖然特朗普最近談起了進一步制裁俄羅斯的可能，但是特朗普的籌碼似乎還是押在普京身上。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發罵戰。（Reuters）

首先，雖然美國國會目前有大多數兩黨議員都傾向支持的制裁俄羅斯法案在推進，但特朗普卻呼籲控制兩院的共和黨議員推遲相關法案的表決。由此可見，特朗普嘴巴上可能對普京多了一些批評，但他還未肯以實際行動施壓普京。

同時，澤連斯基6月8日也確認特朗普政府將原本承諾交送烏克蘭的2萬枚反無人機導彈改送到中東地區。目前，俄羅斯無人機產量急升，對烏克蘭破紀錄的大規模遠程攻擊接踵而來，烏克蘭最需要的就是這一類武器。從這種武器調動來看，特朗普可算是正在間接為俄方助攻。

在6月5日德國新任總理默茨（Friedrich Merz）訪問白宮期間，特朗普也似乎把他的意圖以類比的方式說了出來：「有時候你會看到兩個小孩像瘋了一般的在打架，他們都討厭對方，在公園裏打起來，你試着把他們拉開，他們卻不想被拉開。有時候你最好讓他們先打一會兒，然後再把他們分開。我昨天把這個類比告訴了普京。」

2025年6月5日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮會面來訪的默茨。（Reuters）

配合美國不進一步制裁俄羅斯，甚至把關鍵軍援拿走的背景來看，特朗普的話就相當於讓普京先打完他的「夏季攻勢」再看看。夏天過後，如果烏克蘭還是挺得住，那就再談美國的就地停火方案；如果烏克蘭真的挺不住，到時候澤連斯基跟烏克蘭人民就不得不接受他們打不過俄羅斯的事實，只能接受普京的條件投降－－兩條路也指向了停火。

停火還有第三條路，那就是強力施壓俄羅斯、加大對烏援助反迫普京接受對烏克蘭更有利的條件。但這一條路明顯需要美國付出更多，也更難達成。只求停火、不管如何停火的特朗普當然也就沒有選擇這一條路。