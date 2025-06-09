俄烏開始新一輪換囚　有戰俘開戰起被囚　致電母親：我到家了！

俄烏早前於土耳其和談期間同意進行第二輪戰俘交換，雙方於周一（6月9日）開始釋放所有18至25歲的重傷及重病戰俘，並交還數千名士兵的屍體。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）指完成交換仍需數日。路透社稱，此次或為雙方開戰以來最大規模的換囚行動。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，烏方已經接收俄羅斯釋放的第一批囚犯，完成交換仍需數日，將在未來幾天分階段進行。

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路透社援引基輔官員稱，首日回家的部分戰俘從開戰起被囚禁至今，烏克蘭當局公佈的一段影片顯示，在越過邊境回到烏克蘭北部後不久，一名戰俘拿到手機後給家中致電，激動的大喊：「嗨，媽媽，我到了，我到家了！」

另有俄羅斯國家通訊社播出的畫面顯示，一群獲釋的俄羅斯士兵坐在巴士上，一邊高舉雙手一邊大喊：「萬歲，我們回家了！」

俄烏雙方均未透露今日交換了多少名戰俘，但俄羅斯總統助理梅金斯基 (Vladimir Medinsky) 周末表示，首批640名戰俘名單已提交並送往烏克蘭，俄羅斯國防部則在聲明中表示，雙方交換了相同數量的軍方人員。

俄軍表示，被釋放的俄方戰俘目前在盟國白羅斯接受醫療援助，隨後將被送回俄羅斯接受進一步治療。

克里姆林宮周一較早時間表示，基輔未能完全履行其換俘承諾，但俄羅斯仍準備履行協議。烏克蘭則否認了推遲交換戰俘的指控。