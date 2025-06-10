美衛生部長小羅伯特甘迺迪：撤換美國疫苗專家小組全部成員

英國媒體報道，過往曾因對疫苗持懷疑態度而備受爭議的美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）宣布，將撤換向美國疾控中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）提供疫苗建議的科學委員會全部17名成員，並用自己挑選的人員代替。



路透社6月9日報道，此舉被視為小羅伯特甘迺迪重塑美國疫苗、食品和藥品監管而採取的一系列舉措中影響最深遠的一項。

2014年9月30日，美國佐治亞州（Georgia）亞特蘭大市，美國疾病控制與預防中心 （Centers for Disease Control and Prevention，CDC）總部全景。（Reuters）

據報道，小羅伯特甘迺迪過往一直對疫苗持懷疑態度。有科學家和專家表示，對疫苗專家小組（負責就疫苗的使用方式和接種對象提出建議）的撤換將削弱公眾對衛生機構的信心。

小羅伯特甘迺迪強調，此舉將提升公眾信心。他在一份聲明中表示：「今天，我們優先恢復公眾信任，而不是任何具體支持或反對疫苗的議程。」

小羅伯特甘迺迪又在報章撰文，指需要徹底換人，挽回公眾對疫苗科學的信心。衛生部表示，專家小組將按計劃，本月25日至27日在總部阿特蘭大舉行會議。

2025年5月20日，美國華盛頓，衛生與公眾服務部 (HHS) 部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在國會山莊，出席參議院撥款委員會就衛生與公眾服務部預算舉行的聽證會作證。（Reuters）

報道指，被撤換的17名專家小組成員皆由拜登（Joe Biden）政府委任，其中13人是2024年獲委任。