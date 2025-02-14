小羅伯特甘迺迪獲參院通過出掌衞生部 特朗普將指示調查健康危機
撰文：蕭通
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獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名出掌衞生與公眾服務部（US Department of Health and Human Services，HHS）、被視為疫苗懷疑論者的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），在備受爭議的情況下，包括去年遭77名諾貝爾獎得聯署反對其提名，2月13日仍獲參議院表決通過其人事案。
麥康奈爾為唯一投反對票共和黨人
參議院以52票贊成、48票反對，通過由小羅伯特甘迺迪出任衞生部長，參議員麥康奈爾（Mitch McConnell ）是唯一投下反對票的共和黨人。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）表示，在小羅伯特甘迺迪稍後宣誓就職後，特朗普將簽署行政命令，成立一個以對方屬下「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again，MAHA）運動命名的MAHA委員會，並將指示對方以衞生部長身份，調查長期困擾國家的健康危機。
無醫學背景 長年懷疑疫苗有效性
71歲的小羅伯特甘迺迪為環境律師，本身並無醫學背景，但長年對疫苗的安全性和有效性表示懷疑。儘管研究普遍認為，疫苗在過去幾十年來，持續控制疾病並預防人類死亡。
他將主管的衛生部，負責管理超過3萬億美元醫療衛生預算，另負責管理為超過1.4億名國民提供的醫療保險（Medicare ）及醫療補助（Medicaid ）項目。
小羅伯特甘迺迪已表明，有意開除食品和藥物管理局（FDA）、國立衛生研究院（NIH）多名人員職務。
小羅伯特甘迺迪是前司法部長與參議員羅伯特甘迺迪 （Robert F. Kennedy）之子，也是已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子。他曾參加2024年美國大選，競選期間轉為支持特朗普。
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