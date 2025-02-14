小羅伯特甘迺迪獲參院通過出掌衞生部　特朗普將指示調查健康危機

獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名出掌衞生與公眾服務部（US Department of Health and Human Services，HHS）、被視為疫苗懷疑論者的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），在備受爭議的情況下，包括去年遭77名諾貝爾獎得聯署反對其提名，2月13日仍獲參議院表決通過其人事案。



麥康奈爾為唯一投反對票共和黨人

參議院以52票贊成、48票反對，通過由小羅伯特甘迺迪出任衞生部長，參議員麥康奈爾（Mitch McConnell ）是唯一投下反對票的共和黨人。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）表示，在小羅伯特甘迺迪稍後宣誓就職後，特朗普將簽署行政命令，成立一個以對方屬下「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again，MAHA）運動命名的MAHA委員會，並將指示對方以衞生部長身份，調查長期困擾國家的健康危機。

圖為2025年1月30日，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出席參議院的提名聽證會。（Reuters）

無醫學背景 長年懷疑疫苗有效性

71歲的小羅伯特甘迺迪為環境律師，本身並無醫學背景，但長年對疫苗的安全性和有效性表示懷疑。儘管研究普遍認為，疫苗在過去幾十年來，持續控制疾病並預防人類死亡。

他將主管的衛生部，負責管理超過3萬億美元醫療衛生預算，另負責管理為超過1.4億名國民提供的醫療保險（Medicare ）及醫療補助（Medicaid ）項目。

小羅伯特甘迺迪已表明，有意開除食品和藥物管理局（FDA）、國立衛生研究院（NIH）多名人員職務。

共和黨總統候選人、美國前總統特朗普於2024年8月23日在美國亞利桑那州舉行的集會上與前獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪握手。

小羅伯特甘迺迪是前司法部長與參議員羅伯特甘迺迪 （Robert F. Kennedy）之子，也是已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子。他曾參加2024年美國大選，競選期間轉為支持特朗普。