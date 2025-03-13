特朗普撤回CDC主任提名　反疫苗人選料無法在參院過關

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）撤回共和黨前眾議員、反疫苗醫生韋爾登（Dave Weldon）出任疾病控制和預防中心（CDC）主任的提名，令參議院聽證會在舉行前數小時取消。這是特朗普上任以來，白宮首次撤回人事提名。路透社引述消息稱，原因是白宮預期韋爾登的任命將不獲足夠票數。



圖為2025年3月12日，美國疾病控制和預防中心（CDC）位於佐治亞州亞特蘭大的總部外，有CDC員工抗議美國總統特朗普（Donald Trump）政府不正當解僱。（Getty Images）

目前，美國多個州出現麻疹病例，德州和新墨西哥州疫情擴大。此外，全國禽流感疫情持續。分析指出，韋爾登一旦出掌CDC主任，需即時處理此兩大問題。

不過，韋爾登與CDC上級部門衛生與公眾服務部（Department of Health and Human Services，HHS）新任部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）一樣，被視為長期反對疫苗者。

質疑疫苗與兒童自閉症有關

有40年醫生經驗的韋爾登，曾多次發表反疫苗言論，包括認為疫苗與兒童自閉症有關，此懷疑論獲小羅伯特甘迺迪支持。

耶魯大學（Yale School）公共衛生學院流行病學副教授Gregg Gonsalves表示，特朗普政府對衛生官員的任命，一貫不合格且具有破壞性，而韋爾登是最糟糕的。