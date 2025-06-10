洛杉磯騷亂｜墨西哥總統辛鮑姆呼籲美國政府：尊重移民尊嚴

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）6月9日譴責洛杉磯抗議移民突襲期間爆發的暴力事件，並呼籲美國尊重移民權利。



辛鮑姆在新聞發佈會上表示：「我們不贊同以暴力行動作為抗議的形式。」她敦促居住在美國的墨西哥人「和平行動，不要屈服於挑釁」。

與此同時，辛鮑姆促請美國當局，確保所有移民程序都「尊重人類尊嚴和法治」。

辛鮑姆指，墨西哥政府將繼續利用一切可用的外交和法律管道，表達對將移民定為犯罪並危及墨西哥人在美國社區安全和福祉的做法的不滿。她說：「居住在洛杉磯的墨西哥人是誠實、勤勞的男女，美國經濟需要他們。」

辛鮑姆還證實，35名墨西哥公民在美國執法人員突擊搜查加州洛杉磯的行動中被拘留。（Reuters）

辛鮑姆還證實，35名墨西哥公民在美國執法人員突擊搜查加州洛杉磯的行動中被拘留。她稱，墨西哥領事機構已與被拘留的墨西哥公民取得聯繫，會為他們提供法律諮詢。

墨西哥外交部亦發表聲明，深切關注美國移民與海關執法局近期展開的行動。