美媒：俄羅斯神秘情報部門視中國為「敵人」　指對俄間諜活動日增

美媒6月7日報道引述一份據信為俄羅斯聯邦安全局（FSB）的內部文件，稱一個秘密情報部門將中國視為敵人（the enemy），指出中國日漸增加對俄羅斯的間諜活動，甚至招募在俄眼線，警告中國對俄羅斯安全構成嚴重威脅。



《紐約時報》指，這份長達8頁的規劃性文件於2023年末或2024年初寫成，當中列明防範中國間諜活動的優先事項。由於最初獲得這份文件的網絡犯罪集團Ares Leaks拒絕透露文件來源，無法對確定這份長達8頁的文件的真實性，但6個西方情報組織經評估後認定文件真實。

報道指，情報人員在文件中警告，中方正逐漸大力招募俄羅斯間諜，包括招攬對當局不滿的俄羅斯科學家，以獲取敏感軍事技術。

圖為2006年，俄羅斯莫斯科俄羅斯聯邦安全局（FSB）總辦公大樓一景。（Getty）

報道指引述文件稱，自俄烏開戰以來，中國軍工企業和與中國情報機構有聯繫的機構就進入俄羅斯，監視俄軍在烏克蘭的行動。報道稱，由於中國軍方已經數十年未有實戰經驗，希望借俄烏戰場了解西方武器和作戰方式，尤其是關於使用無人機作戰的方法及其軟件的現代化，以及對應西方新型武器的方法。

報道指，俄羅斯情報人員擔心中國學者正在為在俄領土上提出主權主張做準備，文件還警告，中國情報人員正在利用礦業公司和大學研究中心作為掩護，在北極地區進行間諜活動。

習近平與普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式。（Reuters）

文件顯示，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭的3天前，FSB批准了一項名為「協約-4」（Entente-4）的新反間諜計劃。報道指，該代號是在戲謔地暗指莫斯科與北京日益加深的友誼，其真正意圖是防止中國間諜損害俄羅斯的利益。

報道指，俄方把幾乎全部軍事和間諜資源集中在烏克蘭時，北京加大了招募俄官員、專家、記者和接近莫斯科權力的商人的力度。官員們被命令跟與中國密切合作的俄公民進行面對面會談，並警告他們北京方面正試圖利用俄羅斯，以取得先進的科學研究成果。

《紐約時報》6月7日報道引述一份據信為俄羅斯聯邦安全局（FSB）的內部文件，稱一個秘密情報部門將中國視為敵人（the enemy）。（Reuters）

報道指，FSB下令「持續收集」微信的用戶資訊，包括竊聽間諜目標的手機，並使用FSB一個部門持有的特殊軟件工具分析資料。