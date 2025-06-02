朝鮮智能手機功能曝光：「每5分鐘偷截圖」　輸入oppa即自動修正

《紐約郵報》報道，總部位於韓國的新聞機構《每日北韓》（Daily NK）去年將一支朝鮮手機偷運出境，這支外觀無異於其他裝置的手機，揭露朝鮮領導人金正恩如何「窒息式掌控」人民，手機不僅會自動偵測與變更韓國流行用語，並且每隔5分鐘截圖1次，存入隱藏資料夾，可能供平壤當局讀取，這是金正恩政權透過科技實行嚴厲打壓的最新例證。



《紐約郵報》引述英國廣播公司（BBC）調查指出，這部從朝鮮偷運出境的手機會對使用韓國流行語的用戶發出警告，並自動將「韓國」一詞變更為「傀儡政權」。

另外，使用者嘗試輸入「歐巴」（oppa）也會被自動修正為符合朝鮮習慣的共產主義用語「同志」。韓國的「歐巴」指哥哥，也常用於稱呼男友。BBC調查稱，畫面還會跳出警告，提醒使用者只能用「同志」稱呼年長男性。

另外，手機每5分鐘會暗中截圖1次，並將圖片儲存在使用者無法存取的隱藏資料夾，這些檔案很可能留供朝鮮當局讀取。

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華府華府智庫史汀生中心（Stimson Center）資深研究員、朝鮮科技與資訊專家威廉斯（Martyn Williams）告訴BBC，「智慧型手機如今已成為朝鮮洗腦人民的工具之一」。他進一步警告，朝鮮目前「逐漸在資訊戰中佔上風」。

在2023年逃離朝鮮的24歲脫北者姜奎莉（Kang Gyuri）向BBC表示，她曾因模仿韓國的髮型與穿着而被攔下並遭到訓斥，首次接觸外部世界資訊是透過非法廣播與韓劇，這讓她產生逃離朝鮮的強烈慾望。

姜奎莉說：「我感到窒息，突然有種非走不可的衝動。」她描述，「我曾經以為國家限制人民生活是正常的，甚至以為全世界都活在相同的控制下」，直到接觸外部資訊才了解只有朝鮮是這樣的。

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