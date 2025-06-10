日防衛省：中國航母山東號和遼寧號首次在太平洋同時活動
撰文：莊勁菲
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日本防衛省周二（6月10日）表示，過去3天在太平洋發現中國海軍航空母艦山東號和遼寧號的活動，是兩艘航母首次同時進入太平洋。
日本海上自衛隊稱，周六下午證實，一支由5艘中國軍艦組成的艦隊正在沖繩縣宮古島東南約550公里處航行。包括山東號航母和一艘導彈驅逐艦。
日本放送協會（NHK）引述官員表示，周一，當山東號位於日本最南端的島嶼沖之鳥島以北的日本「專屬經濟區」（EEZ）時，看到戰鬥機和直升機在艦上起飛和降落。
周六還發現遼寧號在南鳥島附近的日本EEZ內航行。官員表示，遼寧號前一天進行飛機起降演習，周一仍在附近海域。
這是日本防衛省首次發布有關中國航母穿越第二島鏈（從日本小笠原群島延伸至關島的一系列島嶼）的資訊。第二島鍊是美國重要的戰略防線。
日本內閣官房長官林芳正周一在記者會上表明已向中方提出交涉。中國外交部發言人林劍回應稱，中國軍艦在有關海域活動完全符合國際法和國際慣例，希望日方客觀理性看待。
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