洛杉磯騷亂｜非法移民散工遭圍捕　工會領導人被捕成導火線｜有片

美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂，警民衝突截至6月9日仍然持續。本文將重新整理衝突的起因，回顧ICE於6日逮捕非法移民散工及工會主席如何成為這一輪衝突的導火線。



綜合美媒報道，洛杉磯緊張局勢始於6月6日下午，當時ICE執法人員在針對家得寶（Home Depot）散工和Ambiance Apparel服裝製造廠工人等突襲行動中逮捕了40多名移民。

圖為2025年6月9日，美國數名執法人員在洛杉磯持槍戒備。（Reuters）

ICE突襲引爆衝突

隨着突襲的消息傳出，被捕者親屬和示威者紛紛趕赴現場與穿著迷彩服和防彈背心的聯邦特工對峙。一些示威者試圖攔截載有被拘留移民的車輛，另有示威者高喊口號，並向執法人員丟雞蛋，隨後執法人員使用胡椒噴霧等武器將聚集的人群驅散。

在其中一處衝突現場，服務業員工國際工會（SEIU）加州領導人韋爾塔（David Huerta）被指在ICE執法期間，阻礙其車輛的出入。一名執法人員試圖將他移開，但當韋爾塔拒絕配合時，執法人員逐將他推倒在地並將其拘留。

在突襲行動展開的數小時後，有消息指被捕人士被拘留於市中心附近的聯邦大樓和美國法院，因此示威者於當日下午6時左右於上述地點聚集。現場影片顯示，示威者一度破壞了大樓外部，並與聯邦執法人員爆發衝突。

2025年6月6日，美國洛杉磯，服務業員工國際工會（SEIU）加州領導人韋爾塔（David Huerta）被指在美國移民及海關執法局（ICE（執法期間阻礙其車輛的出入，而被拘捕。（X@USAttyEssayli）

當地警方於晚上7時在X上發布消息稱，宣布該集會為「非法集會」，並命令示威者離開該區域。

2025年6月6日，洛杉磯示威者不滿移民局的執法行動，示威者推著垃圾推車，試圖堵住洛杉磯聯邦大樓的車庫入口（Reuters）

衝突激化蔓延

經過首天的衝突後，6月7日早上9時左右再有消息指，聯邦執法人員即將在南部派拉蒙鎮（Paramount）的一間家得寶外進行突襲。再傳消傳開約2小時後，警方接報該地區開始有示威者聚集。

直到當日下午4時，當地警方再宣布派拉蒙的示威活動為非法集會，並警告示威者離開。與此同時，示威活動再之蔓延至附近的康普頓（Compton）地區。

圖為2025年6月7日，洛杉磯縣派拉蒙市（Paramount）有示威焚燒雜物，與ICE人員對峙。（Reuters）

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日更宣布向洛杉磯部署至少2000名國民警衛隊，最終使衝突進一步激化。加州政府已於9日向法院提起訴訟，請求法院裁定特朗普調遣加州國民警衛隊進入洛杉磯地區的命令違法，並請求法院撤銷相關命令。