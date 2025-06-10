南海海槽大地震｜日本政府未來10年減災目標：冀遇難人數減少8成
撰文：張子傑
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日本政府預測，南海海槽未來30年內將有80%的機率發生大地震，並估計最壞情況有29.8萬人喪生。當局指，未來10年的減災目標與2014年所訂立的內容接近不變，都是希望將遇難人數減少8成。
日本放送協會（NHK）6月10日報道，日本政府正就最新的災害預測，修改防災對策的基本計畫。消息人士透露，日本政府決定在未來10年內，根據新的預測，將死亡人數減少約80%，而完全損毀或燒毀的建築物數量減少大約一半。
有關數字與2014年所訂定的目標基本保持不變，而在今年3月公布的最新損害預測，則估計有最多29.8萬人喪生、235萬楝建築物完全損毀，與原本目標相差甚遠。
當局將加強硬件應對方面，包括提升房屋耐震能力、推動普及使用測到搖晃時自動斷電的斷路器、興建防波堤等設施。另外亦因應專家的意見，定期確認各地的防災對策進度，以及提供支持。
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報道指，南海海槽地震的推動防災對策基本計劃將於7月正式決定。
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