再有中國科學家在美被拘　就讀武漢高校　涉走私蠕蟲相關生物材料

美國司法部早前指控兩名中國研究人員走私有毒真菌入境，對其提起訴訟。本周一（6月9日），美國政府表示另有一位女博士生因走私生物材料而於8日抵達底特律（Detroit）機場時被拘捕。據指，她於數月前將一種和蠕蟲（worm）有關的生物材料夾在書本中、寄送到密歇根大學（University of Michigan）。



據美國聯邦調查局（FBI）的刑事起訴書，這位名為韓承萱（Chengxuan Han，音譯）的博士生原計劃在密歇根大學一個實驗室用一年時間完成研究項目。但當局發現，她自去年9月以來便從中國向大學實驗室的一名員工4次送出含有未申報生物材料的貨物。據指，執法人員在韓承萱從上海飛抵美國時就這些貨物對她進行盤查，而她當時做出虛假陳述。

美國海關和邊境保護局檢查旅客行李。（資料圖片/U.S. Customs and Border Protection）

據起訴書，韓承萱將有關材料用信封藏在書頁之間，於去年和今年早些時候被美國海關攔截。她還在抵達底特律前三天刪除了電子設備中的內容。

《衛報》報道，法庭文件並未表明FBI是否認為這些生物材料具有風險，但檢察官Jerome Gorgon Jr表示走私威脅到美國安全。

有美媒引述加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）生物學家Michael Shapira稱：「我並不覺得這東西有什麼危險，但運輸生物材料是有規定的。」

韓承萱預定於周三出席保釋聽證。