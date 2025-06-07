美國起訴兩名中國公民走私有毒真菌　中方反對政治操弄

美國司法部周二（3日）起訴兩名中國公民，涉嫌走私一種有毒真菌禾谷鐮孢菌（Fusarium graminearum）到美國，並形容為「潛在農業恐怖主義武器」。中國駐芝加哥總領事館表示，正了解案件詳情，並就美方執法部門未能履行中美領事條約規定的相關義務，向美方提出嚴正交涉。



中國駐芝加哥總領事館發言人強調，中國政府一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，同時依法維護海外中國公民的正當合法權益，堅決反對美方以意識形態和泛化國家安全為借口，對有關案件搞政治操弄。

美國司法部的起訴書指，涉案的兩名中國人，33歲的女研究員Yunqing Jian與34歲的男研究員Zunyong Liu，把相關真菌走私到密歇根大學的實驗室進行研究，對美國構成嚴重國家安全隱患。

美國司法部6月3日宣布起訴兩名中國研究人員，指控他們試圖將一種真菌走私入境。(U.S. District Court for the Eastern District of Michigan)

當局引用科學文獻形容，涉案真菌是「潛在農業恐怖主義武器」，會影響小麥、大麥、粟米和稻米等農作物的種植，每年造成數十億美元損失，產生的毒素亦會導致人類和牲畜出現嘔吐、肝損傷，和損害生殖能力。

美國密西根東區檢察官辦公室聲明指出，二人將被控共謀、走私、陳述不實及簽證詐欺等多項罪名。