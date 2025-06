美國起訴兩名中國公民走私有毒真菌　中方反對政治操弄

美國司法部周二(3日)起訴兩名中國公民,涉嫌走私一種有毒真菌禾谷鐮孢菌(Fusarium graminearum)到美國,並形容為「潛在農業恐怖主義武器」。中國駐芝加哥總領事館表示,正了解案件詳情,並就美方執法部門未能履行中美領事條約規定的相關義務,向美方提出嚴正交涉。



中國駐芝加哥總領事館發言人強調,中國政府一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規,同時依法維護海外中國公民的正當合法權益,堅決反對美方以意識形態和泛化國家安全為借口,對有關案件搞政治操弄。

美國司法部的起訴書指,涉案的兩名中國人,33歲的女研究員Yunqing Jian與34歲的男研究員Zunyong Liu,把相關真菌走私到密歇根大學的實驗室進行研究,對美國構成嚴重國家安全隱患。

美國司法部6月3日宣布起訴兩名中國研究人員,指控他們試圖將一種真菌走私入境。(U.S. District Court for the Eastern District of Michigan)