美國司法部指控兩名中國研究員走私有毒真菌入境：農業恐怖主義

美國司法部6月3日宣布起訴兩名中國研究人員,指控他們試圖將一種真菌走私入境。涉案者分別為33歲的女研究員Yunqing Jian與34歲的男研究員Zunyong Liu,二人為情侶關係。美國當局稱,去年7月Zunyong Liu入境時,攜帶數小包禾谷鐮孢菌(Fusarium graminearum),這種真菌會導致一種對小麥、大麥、玉米和水稻造成嚴重破壞的疾病。二人現時面臨走私、虛假陳述和簽證欺詐等多項罪名指控。



根據起訴書的內容,去年夏季底特律大都會機場海關查獲涉事菌種時,Zunyong Liu起初否認物主身份,但最終承認走私是為在密西根大學實驗室進行研究,而Yunqing Jian也是在該實驗室工作。二人均為中國公民,涉嫌接受中國政府資助進行研究,部分資金用於密西根大學的研究。

起訴書還提供證據,證明兩人恐怕早有前科。訴狀稱,兩人的聊天記錄顯示,Yunqing Jian曾在2022年將有關物質藏在鞋子裏成功帶入境。而在去年初,Yunqing Jian還曾安排了一名在中國的同夥郵寄了一本書,書中藏有裝着菌種的膠袋。

美國密西根東區地方法院公佈的這張照片顯示,當局稱在底特律機場的行李中發現了生物病原體。(U.S. District Court for the Eastern District of Michigan)