美國司法部指控兩名中國研究員走私有毒真菌入境：農業恐怖主義

美國司法部6月3日宣布起訴兩名中國研究人員，指控他們試圖將一種真菌走私入境。涉案者分別為33歲的女研究員Yunqing Jian與34歲的男研究員Zunyong Liu，二人為情侶關係。美國當局稱，去年7月Zunyong Liu入境時，攜帶數小包禾谷鐮孢菌（Fusarium graminearum），這種真菌會導致一種對小麥、大麥、玉米和水稻造成嚴重破壞的疾病。二人現時面臨走私、虛假陳述和簽證欺詐等多項罪名指控。



根據起訴書的內容，去年夏季底特律大都會機場海關查獲涉事菌種時，Zunyong Liu起初否認物主身份，但最終承認走私是為在密西根大學實驗室進行研究，而Yunqing Jian也是在該實驗室工作。二人均為中國公民，涉嫌接受中國政府資助進行研究，部分資金用於密西根大學的研究。

起訴書還提供證據，證明兩人恐怕早有前科。訴狀稱，兩人的聊天記錄顯示，Yunqing Jian曾在2022年將有關物質藏在鞋子裏成功帶入境。而在去年初，Yunqing Jian還曾安排了一名在中國的同夥郵寄了一本書，書中藏有裝着菌種的膠袋。

美國密西根東區地方法院公佈的這張照片顯示，當局稱在底特律機場的行李中發現了生物病原體。(U.S. District Court for the Eastern District of Michigan)

美國農業部資助的研究顯示，小麥赤霉病是困擾美國農民的常見病害，尤其是北部和東部各州，去年在32個州出現了這種疾病，而禾谷鐮孢菌對小麥危害尤為嚴重。底特律代理聯邦檢察官 Jerome Gorgan稱，兩人的行為構成「最嚴重的國家安全威脅」，試圖將「一種潛在的農業恐怖主義（potential agroterrorism）武器」帶入「美國腹地」。

Yunqing Jian現時已被收押，並在底特律聯邦法院登記入案。(University of Michigan)

目前，Yunqing Jian已被收押，並在底特律聯邦法院登記入案；而Zunyong Liu據信仍在中國。這宗刑事案件正值中美關係緊張之際，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府承諾將「大力」撤銷中國留學生的簽證，稱這些學生可能從美國的實驗室竊取敏感技術或商業機密，為中國謀取利益。