美國閱兵式撞期總統生日　特朗普：任何示威者都將遭強力鎮壓

周六（14日）是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）生日及國旗日，美國這天將在華盛頓國家廣場（National Mall）舉辦盛大軍事閱兵活動。特朗普表示，任何參加周六華盛頓閱兵式遊行的示威者都將遭到強力鎮壓。



閱兵式美國東部時間下午6時30分開始，一小時後結束，隨後將立即在Ellipse廣場舉行一場音樂會。音樂會結束后，煙花表演定於晚上9時45分開始。

根據《紐約郵報》，閱兵式預計至少150部坦克與裝甲車、6600名士兵和50架飛機參與。

M1艾布蘭主力戰車（M1 Abrams tanks）、M2布萊德利戰車（M2 Bradley fighting vehicles）、Stryker戰車與M109帕拉丁自走炮5月21日從德州出發，6月7日抵達華盛頓。僅一部M1艾布蘭主力戰車單輛重約14萬磅（約63.5噸）。

這次活動的預算成本為3000萬美元，但根據修復華盛頓周邊受損街道的需要和其他因素，可能會高達4500萬美元。