洛杉磯騷亂｜美國學者Joel Kotkin：特朗普樂見一個混亂的洛杉磯

洛杉磯有着一段漫長而充滿火藥味的歷史－如今，這段歷史再度被點燃。



當前上演的騷亂，部份源於政治上的不滿情緒，折射出更深層的政治失靈，正在持續侵蝕着這座城市的根基。作為曾經的保守主義搖籃與已故前總統列根（Ronald Reagan，又譯雷根）的政治故鄉，洛杉磯如今已成為美國激進主義復甦的中心，並在許多外國人眼中，成為美國為何轉向支持總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）這樣的本土民粹主義強人領袖的象徵。

眼下，混亂之中有傳言稱，特朗普可能不滿足於調動國民警衛隊，而要部署海軍陸戰隊平息騷亂。此舉雖然極端，卻是他的典型風格。但對於任何了解洛杉磯歷史的人來說，以及考慮到那些示威活動是如何常常升級為暴力與悲劇－這樣的安排或許並未完全脫離這座城市的動盪現實。

2025年6月9日，美國加州洛杉磯，加州國民警衛隊成員在聯邦大樓的入口站成一排，而示威者則在附近聚集。（Reuters）

許多移民來到洛杉磯，既發現了機遇，也遭遇過深刻的失望。20世紀30年代到40年代大量湧入的非裔美國人，雖然擺脫了美國南方赤裸裸的種族主義，卻在洛杉磯遭遇充滿敵意的執法部門和嚴重歧視性的住房政策。他們的幻滅感最終爆發，釀成了美國歷史上兩場最劇烈的種族騷亂（都在洛杉磯）：1965年的Watts暴動，與1992年的羅德尼金（Rodney King）案判決引發的1992洛杉磯騷亂。

對於今天的許多移民，尤其是非法移民來說，融入更廣泛的社會始終困難重重。但與20世紀60年代的非裔美國人不同，他們如今來到的這座城市已無法再提供大量機遇。拉丁裔美國人的收入和住房擁有率（考慮生活成本後）在全美範圍內處於最低水平。

他們中的大多數人，包括過去兩天被移民及海關執法局（ICE）逮捕的人，仍然被困在低薪經濟的泥潭中。在派拉蒙家得寶（Paramount Home Depot）－洛杉磯當地非法移民的常見聚集地－發生的暴力衝突，可能在城市的其他地方重演。

在美國移民和海關執法局 (ICE) 拘留多名非法移民後，示威者與執法人員在加州洛杉磯派拉蒙（Paramount）一間家得寶（Home Depot）附近爆發衝突。圖為2025年6月8日，一名家得寶員工在衝突後翌日清理他們的招牌。（Reuters）

這些人值得我們的尊重與關心，尤其是因為他們辛勤工作，並未參與街頭犯罪。但也有大量犯罪分子乘機參與到街頭騷亂中。這些「打砸搶」團夥甚至組織人手剝取路燈電線中的銅線，導致城市部份地區陷入黑暗。此外，問題纏身的公交系統擴建工程，也因持續的暴力與破壞活動而受阻。

令特朗普及其右翼支持者感到欣喜的是，洛杉磯正是進步主義理念在美國治理失敗的真實寫照。儘管向公共服務領域投資數十億美元，該市依然面臨日益嚴重的預算危機——同時，人均新建住房的數量幾乎低於美國其他所有主要都會區。

Joel Kotkin為知名美國學者、作家，被《纽约时报》誉为「美国的超级地理学家」。（作者官網）

洛杉磯市中心曾是公交和會展基礎設施巨額投資的焦點，如今卻淪為反面教材：一棟未完工的摩天大樓布滿塗鴉，周圍都是無家可歸者的營地，與一片破敗不堪的建築，其中一些還被人為縱火。

政治局面短期內也不太可能好轉。洛杉磯的左翼市長巴斯（Karen Bass）似乎不願意討論合法移民與非法移民之間的區別。與此同時，美國的民主社會主義者黨人胡拉多（Isabel Jurado）最近在東洛杉磯贏得地方選舉，讓情況變得更糟。她不滿足於削減經費，而是要徹底廢除警察部門。

在今天的政治氛圍下，加州沒有一位主要政治人物敢於公開支持執行移民法律。例如，即使在政府大樓遭到襲擊的情況下，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）依然認為部署國民警衛隊是多餘的。這種姿態不僅反映了意識形態傾向，也體現了加州最盤根錯節的政治力量——公務員工會——的影響力。一些工會領導人甚至被指控阻撓移民執法行動。

美國洛杉磯因為移民及海關執法局（ICE）掃蕩非法移民的行動演變成警民衝突，美國總統特朗普下令部署2000名國民警衛隊士兵後，約有300名國民警衛隊成員已抵達該市。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）6月9日表示，特朗普為抗議活動創造了條件，他呼籲總統「就此收手」。（Reuters）

與此同時，當地媒體，特別是《洛杉磯時報》（Los Angelas Times），一如往常的附和抗議者所推崇的敘事，模糊了新聞報道與主張倡議之間的界限。

這一切都令世人面前的美國第二大都市不再展現出光鮮與繁榮，而是混亂與衰敗。在今天的時代，洛杉磯的景象令人憂心——尤其是當美國的未來正越來越多地由其他地方塑造，那些地方更願意約束暴力或政治極端分子。在洛杉磯的市政領導者下定決心恢復秩序之前，這裏將始終是任由特朗普列舉的典型：一個政治失靈的美國城市，為他雖然粗糙卻可能有效的政治策略提供養料。

本文獲《觀察者網》授權轉載。原文發表於英國左翼評論網站UnHerd，作者為美國學者Joel Kotkin。

