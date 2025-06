洛杉磯騷亂｜特朗普：不排除用《叛亂法》鎮壓　國民警衛隊將常駐

不滿美國加州洛杉磯日前爆發的反拘捕非法移民示威的總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在周二(6月10日)批評有民眾進行暴力示威,強調不排除援引《叛亂法》( Insurrection Act)來平息騷亂,並補充已抵達當地的國民警衛隊會長時間駐守,直至危險結束。



路透社報道,特朗普在白宮記者會上回應傳媒問題,指當局現正評估洛杉磯街頭進行的示威活動是否涉及叛亂,稱「如果發生叛亂,我肯定會援引它。我們拭目以待。(If there's an insurrection, I would certainly invoke it. We'll see)」。

編按:《叛亂法》的正式名稱為《1807年叛亂法》(Insurrection Act of 1807),定於美國法典第10篇第251至255節,法律授權美國總統在特定情況下動用聯邦軍隊或聯邦化的州民兵來平息國內的叛亂、暴動或終止法律執行的情況,以恢復秩序或執行聯邦法律。

特朗普還批評加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom,又譯紐森),稱自己在一天之前有同他通話。不過這一說法則在會後遭到紐瑟姆否認,紐瑟姆還強調自己甚至連電話留言都沒有收到。

特朗普日前命令約700名美國海軍陸戰隊員與4000名國民警衛隊前往洛杉磯,據報700名海軍陸戰隊士兵已抵達洛杉磯地區待命,以支援和保護洛杉磯地區的聯邦機構和人員。

洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)則指示威期間有人趁火打劫,批評他們破壞當地設施並搶劫商店,警告將追究這些人責任,還敦促執法人員與示威者保持克制。

另一方面,美媒引述國防部部長助理Bryn MacDonnell指,在洛杉磯騷亂期間動員的警力預料將花費1.34億美元,包括差旅住宿與食物。