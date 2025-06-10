洛杉磯騷亂｜特朗普與加州州長口水戰持續　互斥對方引起「內戰」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）6月9日互指對方才是導致「內戰」的元凶。與此同時，上千名示威者繼續在洛杉磯市中心聚集。



特朗普9日在白宮對記者說，近日在洛杉磯參與示威的人都是「職業煽動者」、「叛亂分子」和「壞人」，應該坐牢；而紐瑟姆極不稱職，工作幹得很糟，應該抓起來才對。

特朗普表示：「我不希望發生內戰，大家任由像他（紐瑟姆）那樣的人行事，才會發生內戰」。

左圖：2025年6月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達華盛頓白宮，並作出舉起右手的動作（Reuters）右圖：2025年4月16日，加州錫里斯（Ceres），加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）在記者會上發表講話。（Getty）

特朗普說：「我喜歡他（紐瑟姆），之前我和他相處得很好，我們之間沒有問題，但他非常無能。」

此前，就特朗普下令調遣加州國民警衛隊進入洛杉磯地區，紐瑟姆曾指責前者表現得像個「獨裁者」。他對洛杉磯當地媒體說：「他（特朗普）不是為了建立和平。他是來打仗，他想在美國街頭發動內戰。」

繼6月8日千餘名示威者與美國聯邦政府調遣的國民警衛隊起衝突之後，洛杉磯緊張氣氛持續升級。上千名示威者9日繼續在洛杉磯市中心聯邦機構建築區聚集，反對特朗普政府大肆抓捕非法移民和調遣國民警衛隊進駐洛杉磯地區。

新一輪示威活動從9日上午開始，示威者們被軍警包圍在一大片區域內，他們揮舞標語，高聲示威，並沒有向警方投擲石塊等物品，警方也沒有動用武力驅散人群。

洛杉磯警局於中午宣布該處聚集屬非法集會，並加派大量警力，現場緊張氣氛加劇。現場還有數百人在一處聯邦機構建築外與國民警衛隊人員對峙。

2025年6月7日，美國加州洛杉磯康普頓（Compton），示威者與執法人員對峙期間，一輛在馬路上的汽車遭燒毀。（Reuters）

星期一上午，美國服務業員工國際工會（SEIU）成員在洛杉磯市中心另一處地點舉行示威，要求釋放7日以妨礙執法為由遭聯邦執法人員逮捕的該組織加州分部領導人韋爾塔（David Huerta）。

韋爾塔被捕引發全美範圍內該工會成員和政界人士的批評，而SEIU計劃在全美10多座城市舉行示威活動予以聲援，前者9日下午獲保釋。

2025年6月6日，美國洛杉磯，服務業員工國際工會（SEIU）加州主席韋爾塔（David Huerta）被指在美國移民及海關執法局（ICE（執法期間阻礙其車輛的出入，而被拘捕。（X@USAttyEssayli）

洛杉磯警方同日發布的最新消息說，自上周六開始的洛杉磯大規模示威活動中，警方已逮捕近70人。

據悉，美國其他城市，如亞特蘭大、波士頓、芝加哥、波特蘭、西雅圖等地，也都在醞釀示威活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

