菲律賓副總統莎拉暫避彈劾　案件退回眾議院澄清是否合憲

菲律賓參議員投票決定將針對副總統莎拉（Sara Duterte）的彈劾案退回眾議院，以澄清有關彈劾案是否符合憲法。



路透社報道，菲律賓參議員們周二（6月10日）進行一系列辯論，包括就杜特爾特陣營提出駁回這一彈劾案的動議後，投票決定將案件退回眾議院。

參議院當日開始審理這起彈劾案不久，多數參議員便以18票同意對5票反對批准了一項動議，同意將彈劾案退回眾議院，以確認彈劾案沒有違反憲法，以及下一屆國會「願意且準備好」推進彈劾案。

莎拉是前總統杜特爾特（ Rodrigo Duterte）的女兒。她面對違反憲法、貪腐行賄，以及策劃謀殺總統小馬可斯等七項指控。國會眾議院2月5日通過了莎拉彈劾案，同日遞交參議院審核。莎拉否認了這些指控。

2022年6月，菲律賓前總統杜特爾特為女兒薩拉監誓，就任副總統。（Getty）

菲律賓憲法規定，參議院擁有正副總統彈劾案的最終決定權，要通過彈劾案，須獲得24名參議員中的三分之二或16人投票支持。彈劾案若獲得通過，莎拉將被免去副總統職務，並被取消未來擔任公職的資格。

本文獲《聯合早報》授權轉載

