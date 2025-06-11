哥倫比亞發生廿多宗炸彈襲擊　至少7死28人傷　當局指屬叛軍所為

美聯社報導，哥倫比亞第三大城市卡利（Cali）及周邊多個城鎮， 6月10日發生24宗協同炸彈和槍擊襲擊，遭襲目標包括員警哨所、市政建築和民用設施，造成至少7人死亡，包括兩名警察；另有28人受傷。



哥倫比亞國家警察局周二在聲明中表示，叛軍在哥倫比亞卡利市和鄰近的考卡省的警察局附近引爆炸彈。國家警察局長費爾南多（Carlos Fernando Triana）說，嫌犯使用汽車炸彈、電單車炸彈、步槍射擊和疑似無人機等手段發動襲擊。

而軍方和警方發言人將襲擊歸咎於哥倫比亞革命武裝力量（FARC-EMC），該組織由哥倫比亞革命武裝力量前成員領導，他們在2016年革命武裝力量與政府簽署和平協議後脫離該組織。因警方認為，這次襲擊由反政府武裝組織「中央參謀部」（Estado Mayor Central）策動。該組織為FARC-EMC的最大分支。

圖為2023年2月15日，哥倫比亞政客烏里韋（Miguel Uribe Turbay）在首都波哥大出席示威活動。（Getty Images）

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）曾多次嘗試與中央參謀部和其他武裝組織達成和平協定，惟均告失敗。

而在這次炸彈襲擊前三天，哥倫比亞參議員烏里韋（Miguel Uribe Turbay）在首都波哥大的競選集會上遭到槍擊，頭部連中兩槍。內政部長貝內德蒂 （Armando Benedetti）說，政府已收到未經核實的證據，顯示幕後黑手可能是遊擊隊。

烏里韋遇襲事件讓整個哥倫比亞處於高度戒備狀態。許多當地人擔心，國家會重回上世紀80、90年代的暴力時期，當時販毒集團襲擊、遊擊隊暴力和政治暗殺司空見慣。