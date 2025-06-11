美駐以大使：美國不再撐巴勒斯坦獨立　可從穆斯林國家割地建國

外媒報道，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）表示，美國不再追求建立獨立巴勒斯坦國的目標，反指巴勒斯坦未來可以從其他穆斯林國家領土劃出來，而不是要求以色列「割讓領土」。美國國務院隨後澄清，稱赫卡比言論「僅代表個人」，指總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）才是負責制定美國的中東政策。



據彭博社6月10日報道，赫卡比被問及巴勒斯坦建國是否仍是美國政策的目標時，他回答：「我不這麼認為。」還表示任何未來的巴勒斯坦實體可從「一個穆斯林國家」劃地組成，而非要求以色列割讓領土。

以色列國旗：2025年5月25日，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem，左）陪同美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee，右）抵達以色列特拉維夫的本-古里安國際機場。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，赫卡比表示：「穆斯林國家控制的土地面積是以色列的644倍。他所以，如果巴勒斯坦有這樣的願望，也許會有人說，我們願意接納它。」

赫卡比先前一直是「泛以色列」（The greater Israel）理念的堅定支持者，當被問及巴人在以佔約旦河西岸的願望時，他反問：「一定要在猶地亞和撒馬利亞（Judea and Samaria）嗎？」這是以色列政府對約旦河西岸的稱呼，也是《聖經》中的地名。

2025年3月25日，美國總統特朗普提名前阿肯色州州長赫卡比（Mike Huckabee）出任駐以色列大使。圖為赫卡比在華盛頓特區德克森參議院辦公大樓出席參議院外交關係委員會的確認聽證會，回答了關於以色列及其打擊哈馬斯行動的問題。（Getty Images）

美國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）同日表示，赫卡比的言論只能代表他個人。