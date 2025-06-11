美駐以大使：美國不再撐巴勒斯坦獨立 可從穆斯林國家割地建國
撰文：莊勁菲
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外媒報道，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）表示，美國不再追求建立獨立巴勒斯坦國的目標，反指巴勒斯坦未來可以從其他穆斯林國家領土劃出來，而不是要求以色列「割讓領土」。美國國務院隨後澄清，稱赫卡比言論「僅代表個人」，指總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）才是負責制定美國的中東政策。
據彭博社6月10日報道，赫卡比被問及巴勒斯坦建國是否仍是美國政策的目標時，他回答：「我不這麼認為。」還表示任何未來的巴勒斯坦實體可從「一個穆斯林國家」劃地組成，而非要求以色列割讓領土。
英國廣播公司（BBC）報道，赫卡比表示：「穆斯林國家控制的土地面積是以色列的644倍。他所以，如果巴勒斯坦有這樣的願望，也許會有人說，我們願意接納它。」
赫卡比先前一直是「泛以色列」（The greater Israel）理念的堅定支持者，當被問及巴人在以佔約旦河西岸的願望時，他反問：「一定要在猶地亞和撒馬利亞（Judea and Samaria）嗎？」這是以色列政府對約旦河西岸的稱呼，也是《聖經》中的地名。
美國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）同日表示，赫卡比的言論只能代表他個人。
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