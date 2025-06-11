洛杉磯騷亂｜市檢察官：權衡一切法律途徑　「趕走」進駐市內軍隊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日在洛杉磯高調打擊非法移民，其後更派出700名海軍陸戰隊及4000名國民警衛隊進駐洛杉磯，事態急轉直下，導致洛杉磯市長6月10日晚上宣布全市進入緊急狀態，並在市中心部份地區實施宵禁。洛杉磯市檢察官索托（Hydee Feldstein Soto）表示，正衡量一切可用的法律途徑，試圖將進駐洛杉磯的軍隊「趕出」洛杉磯。



洛杉磯市長巴斯 (Karen Bass）10日晚（周二）宣布全市進入緊急狀態，並對市中心部份地區實施宵禁。此前，洛杉磯市中心爆發多日激烈的示威活動，抗議美國移民及海關執法局 (ICE) 的突襲搜捕行動。

洛杉磯市中心實施宵禁後情況：

洛杉磯市檢察官索托同日表示，洛杉磯市正探索一切法律途徑，將派駐當地的國民警衛隊和海軍陸戰隊「移出」洛杉磯。

索托又指，示威活動僅侷限於洛杉磯的一小部分地區，軍隊的進駐毫無必要。

索托向洛杉磯時報（LA Times）表示：「他們根本沒有理由進駐。除非那裏真的是戰區，那軍隊就應該被派駐那裏。」

索托形容現時的情況「就像用獵象槍對付跳蚤一樣。」，無異於「殺機焉用牛刀」，大材小用。

據報道，加州政府本周初向聯邦政府提出訴訟，挑戰特朗普總統派遣國民警衛隊的決定。該訴訟由加州檢察長邦塔（Rob Bonta）代表加州和州長紐瑟姆（Gavin Newsom）提出，指控特朗普政府違反美國憲法第十修正案，該修正案明確了聯邦權力的界限。

邦塔同時請求聯邦法院立即介入，以阻止軍隊的部署。加州一名聯邦法官10日駁回州政府請求法院，立即阻止特朗普政府向洛杉磯派遣美軍和國民警衛隊的動議，但安排在本周四舉行聽證會。

索托表示，洛杉磯市正研究是否提出「干預投訴」（complaint in intervention），這將使洛杉磯市成為加州訴訟行動的一方。洛杉磯市需決定是否單獨採取法律行動，或採取其他行動。

美國總統特朗普（Donald Trump，右）在洛杉磯高調打擊非法移民，其後更派出700名海軍陸戰隊及4000名國民警衛隊進駐當地，事態急轉直下，導致洛杉磯市長6月10日宣布全市進入緊急狀態，並在市中心實施宵禁。洛杉磯市檢察官索托（Hydee Feldstein Soto）表示，正衡量一切法律途徑，試圖「移除」進駐當地的軍隊。（網絡圖片）

索托指州檢察長邦塔的訴訟「非常乾淨利落」，但表示洛杉磯市的立場和議題相比之下並沒有那麼清晰。

索托指，洛杉磯市政府「承受了州政府沒有遭受的傷害和損失，因為所有這些違憲行為都發生在洛杉磯市，受害的都是洛杉磯居民。」

當被問及這些損失時，索托表示，該市已承擔「大量」的加班費用。