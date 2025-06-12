黃仁勳出席歐洲科技大會　看好量子運算　擬歐洲建20間AI工廠

美國半導體巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳周三（6月11日）來到法國巴黎出席歐洲年度初創及科技盛會（Viva Technology 2025），他會中講話宣布英偉達下一步計劃，擬在歐洲興建20座人工智慧（AI）工廠，強調此舉將令歐洲AI算力在2年內提增10倍，還看好發展近10年的量子運算技術，強調這行業的轉折點已來臨。



黃仁勳提到的AI工廠，是指承載那些用於開發、訓練和部署AI模型的大型基礎設施的廠房，而這些工廠會在7個國家中建造，他還補充會在德國打造配備1萬顆圖形處理器（GPU）的全球第一個工業AI雲，不過他未明確指是哪7個國家。

此外，黃仁勳對發展近10年的量子運算技術持樂觀態度，強調隨著系統日益健全，效能和韌性也快速提升，「量子運算技術的轉折點已來臨」。

所謂量子電腦，就是指那些利用量子力學原理進行運算的計算設備，能以遠高於傳統電腦的速度處理資訊和解決問題。

2025年6月11日，法國巴黎，圖為黃仁勳在大會上展示一台小型機器人。（Reuters）

黃仁勳在本屆大會中還發布新產品，例如開源混合運算平台CUDA-Q以及新一代的Grace Blackwell架構的AI晶片，其中CUDA-Q平台可讓運行量子運算應用程式所需的硬體和軟體協同工作。