Nvidia銷售預測強勁　惟中國市場萎縮拖累增長

美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）當地時間周三（5月28日）公布最新財報。預計截至7月底的第二季營收將達450億美元（約3,527億港元）。儘管受中國出口限制影響，營收預期仍與市場預期相符，帶動公司股價盤後上漲4%。



英偉達說，受美國加強對華數據中心處理器出口管制影響，預料本季將損失約80億美元（約627億港元）的中國收入。公司同時披露，由於相關限制，已計提45億美元（約353億港元）減值損失。

不過，英偉達總裁黃仁勳在財報電話會議中強調，全球對人工智能（AI）基礎設施的需求「非常強勁」，並指出「每個國家都把AI視為下一場工業革命的核心」。他也重申，公司將加快新一代Blackwell晶片的生產，以應對客戶對運算能力日益增長的需求。

2025年5月2日，美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳出席「2025山與谷論壇」（The Hill and Valley Forum），他表示人工智能（AI）正在掀起一次新的工業革命，而AI工廠（AI Factories）則是革命核心。（YouTube/ @HillValleyForum）

英偉達在截至4月27日的第一季營收同比增長69%，達441億美元（約3,457億港元），略高於市場預估的433億美元（約3,394億港元）。儘管增長仍強勁，這一年增幅卻為兩年來最小。

數據中心業務繼續佔據主導地位，營收為391億美元（約3,065億港元），略低於預期的392億美元。遊戲相關業務貢獻38億美元（約298億港元），高於分析師預測的28億5000萬美元（約223億港元）；汽車業務收入則達5億6700萬美元（約44億港元）。每股盈利為96美分，亦優於市場預測的93美分。

星展銀行在一份分析中指出，英偉達第一季的業績表現優於預期，第二季指引也符合市場預期，鞏固了它的AI風向標股的地位。儘管受最新H20晶片出口管制影響，公司仍展現強勁的AI與數據中心動能。隨着Blackwel、逐步量產，毛利率短期承壓屬正常，預計年底將恢復至75%左右。

若無法向中國供貨或面臨經濟處罰

英偉達透露，公司在中國國內正面臨審查。北京當局要求它繼續向中國企業供貨，以換取對收購以色列鏡片廠商Mellanox的批准。這項收購已在2020年完成。如當局認定英偉達未能履行此類承諾，可能會施加經濟處罰。

公司英偉達此前開發性能較低的H20晶片，並根據美國先前的規定進行調整。但目前更嚴格的限制，阻礙這晶片在中國的銷售。

2025年4月17日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳應中國貿促會邀請，再到北京。（玉淵潭天）

當被問及會否設計一款新的晶片供應中國市場時，黃仁勳說，英偉達無法在進一步降低H20性能的同時，仍然推出一款有用的產品。然而，公司正考慮能否為中國市場設計符合限制但仍具效能的新產品，目前尚無具體計劃。

他強調，若無法恢復在中國的AI晶片銷售，公司未來業務將受實質影響，全球AI領導地位也難以維持。

他說：「我們相信，失去中國AI加速器市場（市場規模將增長至近500億美元）的准入，將對我們未來的業務產生重大不利影響，並使我們在中國乃至全球的外國競爭對手受益。」

英偉達目前佔據AI加速器晶片市場約90%的份額。本財年，公司的年銷售額將接近2000億美元（約1.57萬億港元），而兩年前僅為270億美元（約2,116億港元）。

Emarketer分析師博納（Jacob Bourne）表示：「更廣泛的擔憂在於，貿易緊張局勢以及潛在的關稅對數據中心擴張產生影響，可能會在未來幾個季度對AI晶片需求構成阻力，」

星展的分析則認為，大型雲端服務商持續投入AI資本開支，加上多個國家加快AI基礎設施建設，正部分抵消中國市場限制帶來的影響。

它也維持對其他AI供應鏈核心企業，如台積電、美光與ASML的正面看法，並關注Marvell與博通接下來公佈的AI客制晶片需求表現。「晶片股股價自4月8日低點強勁反彈，已反映市場對中美貿易關係緩和與AI擴散規則撤回的樂觀情緒，後續表現將取決於半導體新關稅政策的走向。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

