美國總統大選｜日本女主播飛去洛杉磯觀選 被當地「1件事」嚇傻
撰文：中天新聞網
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美國總統大選投票即將登場，日媒派員赴洛杉磯觀選，並走訪被譽為「小東京」的日本社區。
這名正妹主播發現美國近年物價漲幅驚人，一碗拉麵從約54港元漲到約97港元，而一盤毛豆逼近70港元，嚇得她瞪大眼睛。
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《日本新聞網》（NNN）報道，這名女主播黑木千晶走訪位於洛杉磯市區的「小東京」，指該地區約在140年前吸引許多日本人移居，逐漸成為知名日裔社區，不但有許多日裔人士出沒，也有非常多日本料理餐廳和紀念品商店。
而在一棟建築物的牆面上，還有旅美職棒球星大谷翔平巨幅畫像。
黑木走訪一家日本料理餐廳，看著外面的菜單表示：
套餐價格大概是20美元（約155港元）左右，還是感覺貴。你看這個，毛豆9美元（約70港元）。我想我買不起。
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在當地開拉麵店的業者說，以前一碗拉麵價格是6.95美元（約54港元），但現在是12.5美元（約97港元），漲了一倍：
價格和勞動力成本這幾年都在逐漸上漲，所以別無選擇，只能提高價格。
報道指出，由於新冠疫情後經濟活動迅速復甦，美國經歷相當劇烈的通貨膨脹，以洛杉磯為例，消費者物價指數與三年前相比上漲約20%，十分驚人。
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