洛杉磯騷亂｜責稱白宮搜捕移民觸發反彈　市長巴斯：你們製造恐慌

美國加州洛杉磯騷亂持續,市長巴斯(Karen Bass) 6月11日在電視講話上將近期騷亂歸咎於白宮,認為白宮下令讓美國移民及海關執法局(ICE)在洛杉磯大肆搜捕移民觸發反彈,甚至派兵維穩,才最終導致事件持續升級。



綜合外媒報道,巴斯強調白宮舉動不僅僅針對非法移民,還搜捕「父母、餐館工作人員、女裁縫、家庭護理人員以及每天努力謀生的洛杉磯人」,甚至部署軍隊開入軍車,批評白宮「試圖製造恐懼與恐慌(trying to cause fear and panic)」。

她還認為洛杉磯當局完全有能力維持穩定,聯邦政府無必要「大動干戈」,批評媒體誇大騷亂事件是在撒謊,稱媒體描繪洛杉磯「所有的城市都陷入了混亂」。

巴斯還在講話中提及總統特朗普(Donald Trump,又譯川普),她希望與特朗普進行有準備的通話,好讓特朗普「明白當地發生的事情的緊迫性」。巴斯日前表示會致電特朗普,但截至目前仍未與特朗普交談。

2025年6月10日,美國加州,圖為警方在洛杉磯市中心聚集待命。(Reuters)

特朗普日前派遣國民警衛隊與海軍陸戰隊進駐洛杉磯,外界擔憂軍警駐紮或讓事態升級。截至目前,洛杉磯匯集有4800名軍警,美國廣播公司(ABC)報道指,這些軍警總人數,甚至超過美軍派駐在伊拉克的2500名士兵與派駐在敘利亞的1500名士兵的總和。