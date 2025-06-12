洛杉磯騷亂｜責稱白宮搜捕移民觸發反彈　市長巴斯：你們製造恐慌

美國加州洛杉磯騷亂持續，市長巴斯(Karen Bass) 6月11日在電視講話上將近期騷亂歸咎於白宮，認為白宮下令讓美國移民及海關執法局（ICE）在洛杉磯大肆搜捕移民觸發反彈，甚至派兵維穩，才最終導致事件持續升級。



綜合外媒報道，巴斯強調白宮舉動不僅僅針對非法移民，還搜捕「父母、餐館工作人員、女裁縫、家庭護理人員以及每天努力謀生的洛杉磯人」，甚至部署軍隊開入軍車，批評白宮「試圖製造恐懼與恐慌（trying to cause fear and panic）」。

她還認為洛杉磯當局完全有能力維持穩定，聯邦政府無必要「大動干戈」，批評媒體誇大騷亂事件是在撒謊，稱媒體描繪洛杉磯「所有的城市都陷入了混亂」。

巴斯還在講話中提及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），她希望與特朗普進行有準備的通話，好讓特朗普「明白當地發生的事情的緊迫性」。巴斯日前表示會致電特朗普，但截至目前仍未與特朗普交談。

2025年6月10日，美國加州，圖為警方在洛杉磯市中心聚集待命。（Reuters）

特朗普日前派遣國民警衛隊與海軍陸戰隊進駐洛杉磯，外界擔憂軍警駐紮或讓事態升級。截至目前，洛杉磯匯集有4800名軍警，美國廣播公司（ABC）報道指，這些軍警總人數，甚至超過美軍派駐在伊拉克的2500名士兵與派駐在敘利亞的1500名士兵的總和。