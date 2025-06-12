奧地利校園槍擊案11死　警方：疑兇原計劃在校內引爆自製炸彈

奧地利第二大城市格拉茨（Graz）6月10日（周二）發生校園槍擊案，造成至少11死12傷，其中包括當場自盡的21歲前學生槍手，死者大多是學生。奧地利警方表示，疑兇原計劃在行兇現場引爆自製炸彈。



英國《衛報》11日（周三）報道，就在奧地利全國哀悼槍擊案死難者之際，安全官員同日表示，槍手（當地媒體稱其為亞瑟·A，Arthur A）在家中自製了一枚管狀炸彈，但10日在格拉茨發動襲擊時「放棄使用原有計劃」。他在遺書中告訴父母，他是「自發」行動的。

官員表示，這名兩年前，未完成學業就輟學離開該校的年輕人在遺書中，向父母、哥哥和姐姐致歉，惟並未透露行兇動機。

據報道，這宗槍擊案是奧地利二戰後最嚴重的槍擊案，發生在10日上午的17分鐘內，當時正值第三節課才剛開始。許多孩子正在參加考試。目擊者描述槍手如何用獵槍朝教室門開槍，然後用手槍向受害者射擊。老師讓學生平躺在地上，並用椅子擋住門，把自己反鎖在教室內。

根據當地媒體報道，兇手平時獨來獨往，似乎並沒有社交媒體帳戶，只有一​​個朋友。他​​在射殺學生後，在學校大樓內自殺身亡。他的屍體被警察在廁所內發現。

當地警方表示，這名疑兇是合法持有霰彈槍和手槍。

報道指，當地警方10日晚，在亞瑟·A與其母親居住的公寓內，發現一枚自製管狀炸彈，經檢驗，該炸彈無法引爆。但警方11日表示，他們認為這名少年曾計劃在學校內引爆炸彈。