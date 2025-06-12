洛杉磯騷亂｜美國土安全部發Uncle Sam海報　籲民眾舉報非法移民

美國移民及海關執法局（ICE）在全美各地掃蕩非法移民，引發多個城市警民衝突。與此同時，移民及海關執法局隸屬的美國土安全部（DHS）周三（6月11日）在社交平台X發布一張海報，上面是代表美國的代表性角色「山姆大叔」（Uncle Sam）正在張貼一塊廣告牌，呼籲民眾舉報「外國入侵者」（foreign invaders）。



廣告牌上寫「幫助你的國家和你自己......舉報外國侵略者。」圖片說明則要求民眾撥打舉報熱線號碼，以協助他們找到並逮捕非法移民。

美國土安全部發布Uncle Sam海報，鼓勵民眾舉報非法移民：

山姆大叔形象原本是美國政府的文宣工具，一戰期間用來號召美國人參軍，二戰期間更用來傳播其他政府訊息，例如推銷戰爭債券和警告警惕外國間諜活動。

《洛杉磯時報》引述美國漫畫家艾卡拉斯（Lalo Alcaraz）的評價：「他們將這個國家的代表性角色變成反移民的代言人，真是令人作嘔。」

據報道，艾卡拉斯創作了第一部全國發行的拉丁裔政治主題漫畫《La Cucaracha》。他表示，這張海報把一個本應象徵所有美國人的符號變成了一個「白人至上主義的迷因（Meme）」。

加州共和黨資深策略家Mike Madrid則批評這張新海報十分可怕：「但我們現在的處境就是這樣，對吧？」

他說：「這讓我想起20世紀30年代的美國優先運動（the America First movement）。顯而易見，赤裸裸地，他們甚至不加掩飾。這就是現在公開的信息，它不再有文明或人性的意圖。它被設計成美國自我毀滅的化身。」