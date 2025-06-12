特朗普到甘迺迪表演藝術中心看《孤星淚》　現場噓聲歡呼齊響

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、副總統萬斯（JD Vance）6月11日到華盛頓特區甘迺迪表演藝術中心（the Kennedy Center）觀賞音樂劇《孤星淚》（Les Misérables）。他2月將該中心多名董事會成員調換成保守派人士，引發爭議。此前報道指劇組至少10名主演拒絕為他演出。當晚他出席時從觀眾席又傳來一片噓聲，與歡呼聲混成一片。



▼特朗普遭到噓聲和歡呼聲

網上影片顯示，特朗普與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）出現在劇場中間的觀賞台上，觀眾席傳來一片噓聲，但很快被歡呼聲淹沒，隨後有人高喊「美國！美國！（USA！USA！）」

特朗普再次上台後接管甘迺迪中心以來，批評劇場曾經奉行所謂「自由主義意識形態」，他最近更下令在洛杉磯掃蕩非法移民。有美媒指，這導致《孤星淚》多位主演罷演抵制，改由臨時演員上場。

特朗普在抵達中心時對媒體表示：「我一點也不在乎（抵制），我要做的就是把國家治理好。」

儘管特朗普一直自稱《孤星淚》是他最喜愛的音樂劇，這部劇講述了19世紀法國底層人民抵抗社會不公壓迫的故事。而特朗普近日才派遣軍隊到洛杉磯鎮壓大規模反移民示威。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）在社交平台上挖苦：「找個人跟特朗普解釋下《孤星淚》劇情吧。」

喬治華盛頓大學媒體學院院長Peter Loge也表示：「我認為他可能沒有意識到其中的諷刺意味。」