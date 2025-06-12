印度航空空難｜首例波音787全機毀壞事故　曾被爆「偷工減料」

印度航空一架飛往英國倫敦的客機6月12日在位於印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀。印度航空指機上共載242人。該飛機型號為波音（Boeing）787 Dreamliner，目前為止，787 飛機在服役期間的安全記錄一直良好。

據報這是該機型首次發生全機毀壞事件，有印媒指今年1月就有同款飛機發生過事故，曾有波音工程師警告，波音在生產787過程中「偷工減料」，可能帶來災難性風險。



印度《經濟時報》報道，該飛機由Sumeet Sabharwal機長指揮駕駛，他是擁有超過8200小時飛行經驗的航線訓練機長；副駕駛則是Clive Kundar，他已累積約110小時的飛行經驗。

2025年1月4日，一架聯合航空波音787Dreamliner客機從東京抵達加州洛杉磯國際機場，準備降落。（Getty Images）

787飛機安全記錄一直良好。然而，美國安全監管機構聯邦航空管理局（FAA）在過去幾年不得不調查幾宗安全事件，包括去年LATAM航班在空中俯衝的事件。

《經濟日報》此前一篇報導指出，美國航空（American Airlines）一架註冊編號為N819A的787客機，在1月7日至2月1日期間，因液壓洩漏和襟翼故障在不同城市4次改道，導致多次航班取消。

波音工程師薩萊普爾（Sam Salehpour）去年4月曾經舉報，波音在組裝777和787飛機時「走了捷徑」（took shortcuts），他警告隨着飛機老化，可能存在災難性的風險。

波音公司駁回說法，並表示對該飛機充滿信心。目前全球有超過1,100架787飛機在服役中，大部分的主要國際航空公司都在使用。

一架載有242名乘客和機組人員的印航波音787-8 Dreamliner客機6月12日在印度西部城市艾哈邁達巴德墜毀。（印度中央工業安全部隊，CISF）

本次墜機原因調查仍在進行中。印度民航總局、波音公司和印度航空預計將對直接技術故障和飛機的維護歷史進行詳細調查。