印度航空空難｜印度航企劣跡斑斑　當地十大嚴重空難：印航涉2宗

印度航空（Air India） 一架載有242名乘客、飛往英國倫敦的客機6月12日在印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀。外媒整合出印度國內過去十宗最嚴重空難，其中印航涉及其中2宗航空意外。



印度新德里電視台（NDTV）報道，印航一架客機於1978年1月發生意外，客機從印度孟買（Mumbai）起飛後，因機長失去對機體控制而墜入印度附近的阿拉伯海（Arabian Sea），機上213名乘客全數罹難；在短短4年後，印航403號航班在孟買的機場墜毀，造成17人死亡。

2017年8月17日，印度航空（Air India）一架註冊編號為VT-ANB的波音787 Dreamliner飛機被拍到在意大利米蘭馬爾彭薩機場（Malpensa Airport）。（Reuters）

而最多涉及該國嚴重空難的是印度人航空（Indian Airlines，又譯印度國內航空），在十大印度最嚴重空難中，該航企涉及其中4宗。

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1988年10月19日，印度人航空一架客機在艾哈邁達巴德墜毀，機上133人罹難。2年後，該航空的飛機在接近班加羅爾（Bangalore）時墜毀，造成92人死亡。印度人航空旗下的飛機其後再於1991年及1993年發生空難，分別造成69與55人死亡。

2005年12月7日，印度人航空（Indian Airlines，又譯為印度國內航空）租賃的飛機抵達新德里英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）。

然而印度國內最嚴重的空難並不涉及該國的航空公司，沙特航空（Saudia）的客機與哈薩克航空（Kazakhstan Airlines）客機1996年在首都新德里附近空中相撞，兩架機上的349名乘客和機組人員全數罹難。

而餘下三宗嚴重航空意外，則是分別涉及印度快運航空（Air India Express）及印度國營的聯盟航空（Alliance Air）。