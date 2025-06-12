印度航空空難｜醫科生食堂遭撞穿牆 學生午膳中跳樓逃生保命

印度航空公司和警方稱，一架載有242名乘客和機組人員的印航波音787-8 Dreamliner客機6月12日在印度西部城市艾哈邁達巴德墜毀。全印度醫學協會聯合會（FAIMA）證實，飛機墜毀時撞上艾哈邁達巴德BJ醫學院宿舍，導致至少50名學生受傷送院、多人失蹤。有學生母親表示，撞機時其兒子正在宿舍吃午餐，為了活命從2樓跳下。另據印媒報道，有5名醫學生死亡。



FAIMA在社交平台X上表示：「我們對艾哈邁達巴德墜毀的印度航空航班的消息深感震驚！更令人震驚的是，飛機在BJ醫學院、宿舍墜毀，許多醫學生也受傷！我們正在密切關注事態發展，隨時準備提供任何幫助！」

FAIMA隨後表示，至少50名學生受傷送往醫院後狀況穩定、約5名學生失蹤、約3人進入深切治療部和加護病房（HDU），約4名住院醫生的親戚失蹤、一名頂尖專科醫生的妻子死亡。

墜機意外後，宿舍嚴重受損、牆壁現破洞：

英國廣播公司（BBC）報道，當地醫院門外一位學生母親表示，飛機撞上醫學院宿舍時，她兒子正在宿舍吃午餐，生死攸關下從二樓跳下，雖受傷但安全。

另據印媒Daily Jagran報道，該醫學院有4名本科醫學生、1名研究生住院醫生死亡。

該組織還表示，航班上的大多數乘客在被送往醫院時已死亡。並請求廣大民眾和醫護人員不要驚慌，前往附近的捐血中心為傷者捐血。