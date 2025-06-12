印度航空空難｜機上至少一人倖存：受傷但清醒　醒時周圍都是屍體

印度航空一架飛往英國倫敦的客機6月12日在位於印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀。央視新聞引述當地警方指，有一名倖存者被發現，目前已被送往附近醫院接受救治。



據《印度時報》報道，被發現的倖存者為英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh，機上座位為11A。他指自己「受到撞擊」，身上包括胸部、眼睛和腳上均有瘀傷，但意識清醒。

生還者向記者展示登機牌↓

Ramesh表示：「當我站起來時，周圍都是屍體。我很害怕。我站起來就跑。我周圍到處都是飛機的碎片。有人抓住我，把我抬上救護車，送往醫院。」他又向記者回憶事發經過：「起飛30秒後，飛機發出一聲巨響，然後就墜毀了。一切都發生得太快了。」

據報道，Ramesh已在倫敦生活20餘年，妻子跟孩子都住在倫敦。他不久前跟哥哥到印度探望家人，直到12日才跟哥哥一起搭乘客機準備返回倫敦，惟他至今都聯繫不上哥哥：「拜託幫我找到他」——他對記者表示。

早前有媒體引述當地警務處處長稱，機上似乎無人生還，惟據央視新聞及多家印度傳媒報道，一名男乘客得以倖存，目前正在醫院接受治療。

印度航空CEO威爾遜（Campbell Wilson）亦在影片中提及：「受傷乘客已被送往附近醫院接受救治」，當中「乘客」一詞為複數形式。