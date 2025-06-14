以色列襲擊伊朗　專家：內塔尼亞胡冀破壞美伊核談判　拖美國下水

以色列在伊朗與美國舉行核談判期間，攻擊伊朗核設施及軍方高層等目標。受訪專家指出，以色列此舉旨在破壞談判，並促使美伊直接對抗，華盛頓與德黑蘭通過外交途徑談成核協議的前景渺茫。



美伊代表團原定6月15日在調解國阿曼舉行第六輪核談判，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12日在社交平台發文，稱華府仍致力於通過外交渠道與伊朗達成核協議，但後者必須徹底放棄獲得核武器的念頭。

由於互視對方為死敵，以色列無法容忍伊朗的核計劃，一直有對伊朗核設施與能力實施先發制人打擊的策略，13日凌晨終於出手。

伊朗國營傳媒6月13日證實，武裝部隊參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri，左）死於以軍空襲。圖為2019年4月18日，巴蓋里與最高精神領袖哈梅內伊在德黑蘭出席活動。（Getty Images）

澳洲迪金大學（Deakin University，又譯迪肯大學）專研中東和中亞政治教授阿克巴扎德（Shahram Akbarzadeh）認為，隨着以色列採取這次的重大打擊行動，美伊核談判繼續的可能性極低：「通過採取先發制人的行動，以色列改變了（美伊）互動框架。伊朗已無法繼續談判，被迫採取軍事行動。」

新加坡國立大學中東研究所資深研究員薩曼（Jean-Loup Samaan）受訪時則指出，在以色列出手前，美伊談成核協議的前景就已經黯淡，德黑蘭明確表示不會在濃縮鈾問題上退讓。

國際原子能機構（IAEA）12日通過決議，認定伊朗「違反其核不擴散義務」；該機構5月底的報告還說，伊朗最近增加高濃縮鈾產量，並且存在普遍不配合行為。

圖為2025年1月24日，伊朗納坦茲核設施上空的衛星圖片。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

雖然特朗普政府仍相信可以通過外交手段與伊朗達成協議，但薩曼不確定這份信念到底還能存續多久，「我懷疑伊朗根本無意配合相關協議」。

特朗普早前敦促以色列避免與伊朗爆發衝突，以免搞砸美伊談判，但終究沒能阻止以色列動手。襲擊發生後，白宮迅速與以方劃清界限，強調這是以色列的單方面行動，美國並未參與。

有分析認為，以色列單獨行動，顯示美以領導人之間的裂痕，也反映特朗普無力約束以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。薩曼研判，特朗普現在可能因為以色列的單方面舉動而感到進退兩難，而長期看來，伊朗可能就此放棄對核計劃的模糊態度，轉而尋求全面公開的核軍事化。

圖為2025年2月4日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪美國，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

特朗普13日向霍士新聞（Fox News）表示，他提前獲悉了以方行動計劃，同時重申伊朗不能獲取核武器，華府仍希望與伊朗重返談判桌；如果伊朗進行報復，美國準備好自衛，並會支持以色列。

如果美國進場干預，那就正中以色列的謀略。阿克巴扎德說，以色列此次襲擊的目的就是破壞美伊談判，並促使雙方直接對抗。儘管特朗普不希望發動新的戰爭，鑑於美以的親密夥伴關係，美國被迫遭拉下水。

薩曼分析，當前的關鍵問題在於伊朗會如何實施報復，以及美國政府會在多大程度上支持以色列進一步反擊。以色列此次襲擊規模似乎比去年4月和10月的以伊衝突更大，「因此，伊朗可能被迫進一步升級局勢，也許會將矛頭對準以色列城市」。

不過，薩曼不認為雙方會爆發傳統意義上的全面戰爭，譬如發動地面入侵，或是演變成類似俄烏戰爭的局面。他研判，兩國可能主要通過無人機和導彈等互相攻擊。

2025年6月13日，以色列特拉維夫，圖為特拉維夫受伊朗報復式導彈襲擊，受襲一處地方冒出滾滾濃煙。（Reuters）

伊朗在中東地區扶持的多個武裝力量，包括哈馬斯（Hamas）、黎巴嫩真主黨和（Hezbollah）也門胡塞武裝組織（Houthis），也可能伺機而動。然而，隨着以哈衝突持續和敘利亞巴沙爾政權垮台，伊朗的區域勢力網已元氣大傷。

路透社分析指出，如今真主黨的勢力大幅削弱，胡塞武裝能否遠距離嚴重打擊以色列也存疑，如果以色列僅針對伊朗核設施，而非為了推翻伊朗政權，從而危及這些組織的生存，它們能為伊朗出多大的力，仍是未知數。