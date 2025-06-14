內塔尼亞胡：原計劃4月襲擊伊朗但延遲　美國事先知曉今次施襲

以色列周五（6月13日）向伊朗發動襲擊，至少78死。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當日在社交平台X發布影片，他講話中談及今次對伊朗發動的襲擊，強調襲擊的原定日期為今年4月底，但由於各種原因，這項計劃從4月被延遲，他還補充以色列在施襲前就已將計劃告知美國。



內塔尼亞胡講話中指，美國採取何行動交由美國人決定，而「我把這個問題留給美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。他會獨立做出決定。」

此外，內塔尼亞胡還強調自己在去年11月下令摧毀伊朗的核計劃，而這項指令是在黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）遭以軍擊斃後不久下達的，聲稱以色列發現伊朗有計劃的將核子進行武器化，不僅僅是鈾濃縮。

內塔尼亞胡表示，在去年以色列對伊朗的導彈計劃實施打擊後，德黑蘭就啟動了一項每月製造300枚導彈的計劃，強調伊朗舉措令以色列面臨威脅，而「我們決定不能再等了。我們正處於午夜」。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

美國近期試圖開展與伊朗進行談判，以求伊朗放棄核協議計劃。路透社指伊朗當日稍早宣布退出今次談判，特朗普在路透社電話訪問就指，美國仍有意進行談判，而伊朗仍有迴旋餘地，與美國達成協議還不算太晚。

他還強調不確定談判會否如期進行，強調不擔心以色列攻擊會引發局勢升級以致戰爭。

特朗普當日稍早在《華爾街日報》電話訪問時表示，旗下團隊事先知曉以色列襲擊伊朗計劃。