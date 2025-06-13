以色列襲擊伊朗：這場戰爭的未來不是升級，而是降級？

6月13日清晨，以色列對於伊朗全國多地的連環突襲再次震驚世界，油價馬上急升超過10％，伊朗核設施、軍事設施皆受攻擊，多名軍中最高層官員、核子科學家遇害，連最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的得力助手沙姆哈尼（Ali Shamkhani）也傳聞遇害（或至少受傷）。

伊朗政府當然威脅要向以色列，以及自稱沒有參與攻擊的美國報復。此前表明已經準備好即時回應以色列攻擊的伊朗很快就向以色列發射了100架無人機作為反擊－－不過，此等規模的無人機攻擊規模比2024年4月還要小，而且無人機飛行速度緩慢，以色列幾乎是等着它們慢慢飛來再逐個攔下……

當然，伊朗還有多種潛在回擊手段可以使用。

其一，他們可以像2024年10月那樣，動用高量的導彈攻擊以色列。由於空防系統始終不能構成全面的防衛，當時就有至少20枚導彈越過了以色列的空防，造成了一定程度的破壞。但這種攻勢似乎不會對以色列構成太大的阻嚇力。而且，以色列背後還有美國－－就算美國不主動協助以色列攻擊伊朗，也會出手防衛以色列。

去年10月伊朗導彈擊中以色列目標爆炸的影片：

其二，伊朗也可以用低成本的軍事威脅阻礙霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的能源關鍵航道。不過，這條航線同樣是區內國家出口能源的命脈，卡塔爾的液化天然氣出口（LNG），以及全球20％的石油也要經過這條航道。伊朗近年同阿拉伯國家改善了關係，而這次以色列襲擊之後沙特也帶頭譴責以色列，伊朗沒有理由要損害他們的利益。

其三，伊朗也可以試圖動員區內的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）對付以色列。問題是，敘利亞阿薩德政府已經倒台，黎巴嫩真主黨的武裝去年已被以色列大舉破壞，真主黨幾乎全面撤出了黎巴嫩南部，哈馬斯正在加沙努力在夾繨中求存……唯一還有一點對抗以色列的能力的就只剩下也門胡塞武裝（Houthis），但也門距離以色列甚遠，胡塞遠程攻擊實力有限，近月其攻擊能對特拉維夫機場造成一些破壞已經是非常「難得」。

除了這些之外，伊朗也可以動用網絡攻擊，又或者暗中破壞在以色列境外的以色列目標。不過，這些行動效用不高，而且在嚴重程度上也及不上這次以色列對伊朗的襲擊。

圖為2025年1月24日，伊朗納坦茲核設施上空的衛星圖片。伊朗確認核設施有被破壞，但並沒有核軸射或化學洩漏的情況。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

可以說，伊朗有不少潛在報復手段，但這些手段都是不同類型的「下策」。

而且，這次以色列一個清晨對於伊朗發動了好幾輪的攻擊，但網絡上的開源情報似乎都沒有觀察到伊朗的防系體系有什麼運作的跡象，只是到了以色列炸了好幾輪之後才有一些伊朗軍機升空防守部份地區（以下片段）。

這種觀察也間接證明了去年以色列兩輪對以色列的遠程攻擊可能真的擊毀了大部份伊朗的空防，又或者在這次攻擊之前以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）已經用其他方式在伊朗境內大舉破壞了其空防系統。

伊朗此刻當然想同以色列開戰報復，但單憑伊朗自己的實力，似乎不是以色列的對手。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）在以色列發動攻擊之前在X上介紹伊朗防空能力的高超。不過，在以色列發動擊襲後，這些高超系統似乎沒有什麼實效。（X截圖）

這也是為何這場戰爭很可能不會升級的原因。從理性的角度來看，戰爭升級或持續的前提是戰爭敵對雙方對於戰爭的結果有不同的認知。雖然此刻伊朗依然嘴上強硬，但伊朗政府高層無論立場如何大概都心知他們此刻打不過以色列。既然形勢不如人，打下去又有什麼意義？

雖然伊朗在面子上很難不試圖強硬報復以色列，但從現實主義的角度來看，伊朗的最佳選項其實是「留得青山在」。

在以色列發動攻擊之後，美國特朗普（Donald Trump）政府暫時還是跟以色列保持一定距離，特朗普更稱希望能同伊朗重返談判桌－－美伊第六輪核問題談判原訂6月15日在阿曼舉行－－伊朗還是有接受美國核協議提案的空間。

特朗普在6月12日稱「我們依然致力以外交方式解決伊朗核問題」。（Truth Social截圖）

雖然伊朗在以色列襲擊之後聲稱這場攻擊證明了伊朗發展核能力的價值，但我們從俄烏戰爭、從最近的印巴衝突也看到，擁有核武威懾力並不是國家安全的有效保證－－別國只要越過擔心核戰的心理障礙，核武國家其實也不太敢貿然動用核武。

而若伊朗同美國達成核協議，以色列也很可能不敢再進一步攻擊伊朗，試圖繼續破壞其既有的核設施和其他軍事能力。

另外，如今區內阿拉伯國家正想謀求和平發展，而特朗普也是一個講求金錢現實利益、不談意識形態的人物，若然伊朗願意吞下這一口氣的話，他朝說不定能夠反過來透過外交手段來建立起中東區內對抗以色列的聯合陣線－－特別是在以色列右翼政府持續試圖向穆斯林世界人人同情的巴勒斯坦人進行「種族清洗」的背景之下。

以色列陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir，中）表示，6月13日對伊朗的軍事打擊可能不會取得「全部成功」，並警告民眾做好準備，迎接穆斯林國家有可能採取的報復行動。（Getty）

伊朗強硬報復以色列這次襲擊，更將是以色列最想看到的結果：一方面，以色列不怕伊朗報復會對以色列造成太大破壞；另一方面，正在國內面對極端猶太教保守派盟友和在野黨派聯手推倒政府壓力的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也可以藉機強迫各派政客繼續支持他；對以色列而言，最好更是能以伊朗強硬報復為藉口把美國引進這場戰爭之中。

伊朗的伊斯蘭主義政府當然有深重的意識形態信念，但他們也有務實的一面。其溫和派總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）去年當選的背後據稱就有最高領袖哈梅內伊的策略性選舉篩選佈局。過去兩個月，伊朗也非常務實地同首屆任期退出核協議、擊殺革命衛隊領袖的特朗普政府進行核問題談判。

如果伊朗的領導層不讓義憤充昏頭腦的話，理性的考量將決定這場戰爭不會升級。伊朗對抗以色列的鬥爭並不取決於一場戰役的成敗。