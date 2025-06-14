以色列襲伊朗　哈梅內伊：以政權將吞苦果　雙方導彈橫飛畫面曝光

據央視報道，在以色列6月13日凌晨向伊朗發動突襲後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）強調將戰爭以色列政權。伊朗其後向以色列發動多輪導彈還擊，以色列多棟建築物被擊中，造成至少50人受傷。伊斯蘭革命衛隊稱對數十個目標進行「毀滅性精準打擊」。以軍則表示，監測到兩輪來自伊朗的導彈襲擊，導彈總數少於100枚，其中絕大多數被攔截或在中途墜落。網上傳出大量伊朗導彈進入以色列領空，以及以軍從地面發射大量導彈攔截伊朗導彈的畫面。



據央視報道，伊朗最高領袖哈梅內伊13日晚發布電視講話，首先向在襲擊中身亡的軍方高層、科學家和平明表示哀悼。

哈梅內伊強調，以色列的錫安政權將無法逃避其犯下的滔天罪行。伊朗革命衛隊將採取行動，確保以色列為其惡行吞下苦果。伊朗終將戰勝以色列的錫安政權（Zionist regime）。

哈梅內伊強調，以色列將為其行為吞下苦果：

哈梅內伊發布的影片中，出現伊朗導彈擊中以色列的畫面：

央視引述以色列媒體的統計指，僅在以色列中部城市拉馬特甘（Ramat Gan），就有九棟建築物被伊朗的導彈襲擊中被完全摧毀，另有數百棟建築在襲擊中受損，導致至少50人受傷，1人死亡。

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網上傳出以色列從地面發射大量導彈攔截伊朗導彈的影片：

據報道，當地時間13日晚，以色列國防軍發言人發布階段性戰報，稱以方在過去一小時，監測到兩輪來自伊朗的導彈襲擊，導彈總數少於100枚，其中絕大多數被攔截或在中途墜落。以色列境內有部分建築物被導彈攔截產生的碎片擊中。

美國政論評論員Scott Jenning拍下以色列導彈在空中攔截伊朗導彈的畫面：

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以軍方消息人士指，美國協助以色列攔截來自伊朗的導彈。美軍的薩德系統參與了攔截行動。