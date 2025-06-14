韓國Labubu線下銷售暫停　Pop Mart：實體店現場存安全隱憂

內地潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下公仔Labubu風靡全球，各地不少人為了買到該系列的產品而發生爭執。韓國泡泡瑪特6月14日宣布，由於近期線下銷售現場存在安全事故隱憂，因此決定暫時中止Labubu毛絨公仔及Labubu毛絨鑰匙扣全系列產品的實體銷售。



韓國泡泡瑪特14日在社交媒體Instagram上發聲明宣布上述決定，並指公司將顧客的安全置於首位，並致力於提供更優質的服務。

韓國泡泡瑪特（Pop Mart Korea）2025年6月14日宣布，暫時中止Labubu毛絨公仔及Labubu毛絨鑰匙扣全系列產品的實體銷售。（IG@popmart_korea）

韓國泡泡瑪特為對顧客造成的不便表達歉意，並強調公司未來將盡最大努力以更令人滿意的服務恢復實體銷售。

Labubu公仔由出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作，憑藉其可愛的造型及琅琅上口的主題曲而廣受消費者歡迎。

Labubu熱潮席捲全球之際，同時出現不少人為搶購公仔而發生衝突的場面。英國此前就曾有顧客在實體店為爭搶Labubu，而一度大打出手造成混亂。