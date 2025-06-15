以色列伊朗續互攻　以稱海法遭襲至少1死　伊控能源設施被毀60亡

繼以色列周五（6月13日）襲擊伊朗引發報復後，雙方周六互施襲，戰火當晚仍未平息局勢持續升溫。路透社報道指，兩國當晚互相襲擊對方城市或能源、軍事設施，以色列指北部城市海法、被外界認為有爭議的耶路撒冷受襲，至少14人死；伊朗指控以色列持續襲擊首都德黑蘭等多地，至少60人遇難。



報道引述以軍指，伊朗在當晚通過導彈襲擊以色列海法，以及被指有爭議的耶路撒冷地區，海法一棟建築被毀至少1死13傷。

伊朗則指控以色列派出導彈與無人機襲擊首都德黑蘭的沙赫蘭油庫，還襲擊位於南帕爾斯氣田的能源工廠，其中煉油廠中有裝置因襲擊起火，當局出動消防將火救熄，預料影響約1200萬立方米天然氣停產。

伊朗當局還指控以色列行動第一天就有78人喪生，第二天死亡人數更多，其中一枚導彈擊中德黑蘭一座大廈，造成60人死亡，包括29名兒童。

2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，伊朗首都德黑蘭有街道滿地瓦礫（Getty）

為美國與伊朗提供核協議談判場地的阿曼周六宣布，取消原定15日舉行的美伊核協議談判，伊朗在周五受襲後宣布退出談判，責稱以色列襲擊令談判無法進行。